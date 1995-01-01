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    Гендиректор «Зенита»: «Контракт с Сергеевым может быть подписан в первых числах нового года»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров по трансферу нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

    «Сергеев во вторник поздно вечером закончил проходить медосмотр. Сейчас мы в контакте с его представителями и «Крыльями Советов» в отношении оформления трансфера и личного контракта.

    Обсуждение продолжаются, и контракт может быть подписан в первых числах нового года», – заявил Медведев.

    • В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Его отступные – 2,2 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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