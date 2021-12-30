Гендиректор «Зенита»: «Контракт с Сергеевым может быть подписан в первых числах нового года»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе переговоров по трансферу нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
«Сергеев во вторник поздно вечером закончил проходить медосмотр. Сейчас мы в контакте с его представителями и «Крыльями Советов» в отношении оформления трансфера и личного контракта.
Обсуждение продолжаются, и контракт может быть подписан в первых числах нового года», – заявил Медведев.
- В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Его отступные – 2,2 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»