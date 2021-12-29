«В 2022 году хотим выиграть все». Видаль выложил предновогодний пост с фото в форме «Фламенго»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль поделился ожиданиями от 2022 года. Он это сделал в форме бразильского «Фламенго».

«Наслаждаюсь последним днем отпуска. Очень рад, что рядом дети.

Теперь вернемся к работе, чтобы выиграть все, что будет в 2022 году», – написал Видаль.

6 января «Интер» встретится в 20-м туре Серии А с «Болоньей».

Миланцы лидируют в таблице и еще не вылетели ни из одного турнира.

Видаль в сезоне Серии А провел 7 матчей, забил гол, сделал результативный пас.