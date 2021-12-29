«Зенит» предложил Сергееву трехлетний контракт. Переговоры продолжатся в январе («Чемпионат»)

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев покинул Санкт-Петербург после прохождения медосмотра для «Зенита». Результаты медобследования устроили петербуржцев.

По информации «Чемпионата», «Зенит» предлагает Сергееву контракт на три года, однако стороны пока не согласовали условия. Переговоры продолжатся в январе.

Сообщалось, что «Зениту» придется заплатить за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.

В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Его соглашение с «Крыльями» рассчитано до 2024 года.

Трансфер Сергеева в «Зенит» – личная инициатива Семака (Metaratings)