«Зенит» предложил Сергееву трехлетний контракт. Переговоры продолжатся в январе («Чемпионат»)

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев покинул Санкт-Петербург после прохождения медосмотра для «Зенита». Результаты медобследования устроили петербуржцев.
По информации «Чемпионата», «Зенит» предлагает Сергееву контракт на три года, однако стороны пока не согласовали условия. Переговоры продолжатся в январе.
- Сообщалось, что «Зениту» придется заплатить за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.
- В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
- Его соглашение с «Крыльями» рассчитано до 2024 года.
Трансфер Сергеева в «Зенит» – личная инициатива Семака (Metaratings)
Источник: «Чемпионат»