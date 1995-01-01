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    «Зенит» предложил Сергееву трехлетний контракт. Переговоры продолжатся в январе («Чемпионат»)

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев покинул Санкт-Петербург после прохождения медосмотра для «Зенита». Результаты медобследования устроили петербуржцев.

    По информации «Чемпионата», «Зенит» предлагает Сергееву контракт на три года, однако стороны пока не согласовали условия. Переговоры продолжатся в январе.

    • Сообщалось, что «Зениту» придется заплатить за форварда 2,2 миллиона евро – это его отступные.
    • В текущем сезоне Сергеев забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах.
    • Его соглашение с «Крыльями» рассчитано до 2024 года.

    Трансфер Сергеева в «Зенит» – личная инициатива Семака (Metaratings)

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии16
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      Рейтинг: +10813

      Вомбат 55 минут назад

      Семак хочет укрепить лавку паспортистом. Сергеев потому пока и не дал согласия, что хочет играть, а не сидеть, как Круговой. А сидеть придется. Дзюбу никто из Зенита не гонит и не выживает, это вранье. Азмун тоже раздумал продаваться в Лион зимой, хочет подъемные летом получить. Сергеев вполне разумно боиться за полгода лавки потерять игровой тонус.

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      Рейтинг: +279

      Chehofff 2 часа назад

      По-моему просто гнут Дзюбу через колено на продление его контракта со снижение з/п в два раза.

      1
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      Рейтинг: +5189

      Semenycch > Chehofff 2 часа назад

      Гнут через колено? Это чересчур жесткое замечание, но торг наверняка идет. Администрация Зенита, уверен, желает значительного понижения зарплаты Артема.

      1
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      Рейтинг: +31

      Дубина 2 часа назад

      Разводить будут по полной газпром.

      0
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      Рейтинг: +2094

      ПалкоВводецъ > Дубина 24 минуты назад

      Свиней давно уже развели, обчистили и поглумились над ними. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +5189

      Semenycch 2 часа назад

      Не нужно торопиться с этим контрактом.

      1
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      Рейтинг: +31

      Дубина > Semenycch 2 часа назад

      Лучше бразил зулусов купить?

      0
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      Рейтинг: +23696

      vladimir-7 > Semenycch 2 часа назад

      Иван отметит Новый год и вместе с Крыльями поедет на
      сборы, а потом вспомнит о предложении Зенита, скорее всего, как о страшном сне.

      1
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      Рейтинг: +5189

      Semenycch > vladimir-7 2 часа назад

      Голову даешь на отсечение что так и будет, предсказатель?

      0
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      Рейтинг: +23696

      vladimir-7 > Semenycch 2 часа назад

      Кому нужна твоя голова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5189

      Semenycch > vladimir-7 2 часа назад

      Что не болельщик Московского клуба, то Шариков!

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      Рейтинг: +216

      Suvorov51 > Semenycch 1 час назад

      я не москвич но заметил. что вы дэбил

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      Ответить
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      Рейтинг: +23696

      vladimir-7 > Semenycch 1 час назад

      Не путай НЕ и НИ.

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      Рейтинг: +2094

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Сергеев попал в фавору. Попасть в Зенит дорогОго стоит. Не каждому дано играть за чемпионов. Гыгыгы

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      Рейтинг: +216

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ 1 час назад

      согласен не каждому это дано только бомжатник. он и есть голубой

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      Рейтинг: +10161

      knikos > Suvorov51 1 час назад

      Ну да ! Зато всякой хрени можно играть за Спам . Результат налицо !

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