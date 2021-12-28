«Динамо» заплатит 12 миллионов за колумбийца Вилью. Контракт – до 2026 года (Диего Руэда)

Вингер «Боки Хуниорс» Себастьян Вилья продолжит карьеру в «Динамо».
По информации журналиста Диего Руэды, столичный клуб заплатит за 25-летнего колумбийца 12 миллионов долларов, которые ранее потребовала «Бока «Хуниорс».
«Динамо» уже согласовало контракт с Вильей на четыре года.
- Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с 2018 года.
- В 105 матчах он забил 17 голов и сделал 15 ассистов.
- Рыночная стоимость колумбийца – 5,5 миллиона евро.
Источник: твиттер Диего Руэды
Колумбийский теле- и радиожурналист. Специализируется на спорте. Аудитория в твиттере - 413,5 тысячи подписчиков.