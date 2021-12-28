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    «Динамо» заплатит 12 миллионов за колумбийца Вилью. Контракт – до 2026 года (Диего Руэда)

    Вингер «Боки Хуниорс» Себастьян Вилья продолжит карьеру в «Динамо».

    По информации журналиста Диего Руэды, столичный клуб заплатит за 25-летнего колумбийца 12 миллионов долларов, которые ранее потребовала «Бока «Хуниорс».

    «Динамо» уже согласовало контракт с Вильей на четыре года.

    • Вилья выступает за «Бока Хуниорс» с 2018 года.
    • В 105 матчах он забил 17 голов и сделал 15 ассистов.
    • Рыночная стоимость колумбийца – 5,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Диего Руэды

    Колумбийский теле- и радиожурналист. Специализируется на спорте. Аудитория в твиттере - 413,5 тысячи подписчиков.

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    28.12.2021 23:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5166

      Semenycch 51 минуту назад

      Известный игрок. Не первой молодости.

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