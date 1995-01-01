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    Анчелотти не рассчитывает на Иско. «Реал» готов отпустить его бесплатно (ABC)

    Полузащитник «Реала» Иско может покинуть мадридский клуб в зимнее трансферное окно.

    По информации ABC, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на 29-летнего испанца. Клуб из Мадрида готов бесплатно отпустить Иско, но пока не получил по нему ни одного предложения.

    Иско надеется остаться в «Реале». Хавбек понимает, что в другом клубе ему вряд ли будут платить 6,5 миллиона евро в год – именно столько он получает в мадридском клубе.

    • Контракт Иско с «Реалом» истекает летом 2022 года.
    • В этом сезоне он не провел ни одного полного матча за «Реал».
    • Рыночная стоимость испанца – 15 миллионов евро.

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    Источник: ABC

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11341

      DeStar 54 минуты назад

      сам виноват раз держится за зп, на банке лет 5 сидит стабильно. Пошёл бы уже в арсенал какой поиграть, ну дадут тебе там зп 4.5 ляма и что? карьера уже на закате

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      Рейтинг: +1302

      Bozigit 1 час назад

      Жалко игрока. Переход оказался не удачным, да и травмы помешали

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