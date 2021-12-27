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  • Анчелотти не рассчитывает на Иско. «Реал» готов отпустить его бесплатно (ABC)

Анчелотти не рассчитывает на Иско. «Реал» готов отпустить его бесплатно (ABC)

27 декабря 2021, 13:48
6

Полузащитник «Реала» Иско может покинуть мадридский клуб в зимнее трансферное окно.

По информации ABC, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на 29-летнего испанца. Клуб из Мадрида готов бесплатно отпустить Иско, но пока не получил по нему ни одного предложения.

Иско надеется остаться в «Реале». Хавбек понимает, что в другом клубе ему вряд ли будут платить 6,5 миллиона евро в год – именно столько он получает в мадридском клубе.

  • Контракт Иско с «Реалом» истекает летом 2022 года.
  • В этом сезоне он не провел ни одного полного матча за «Реал».
  • Рыночная стоимость испанца – 15 миллионов евро.

Источник: ABC
Испания. Примера Реал Иско Анчелотти Карло
Комментарии (6)
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Bozigit
1640604032
Жалко игрока. Переход оказался не удачным, да и травмы помешали
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DeStar
1640605203
сам виноват раз держится за зп, на банке лет 5 сидит стабильно. Пошёл бы уже в арсенал какой поиграть, ну дадут тебе там зп 4.5 ляма и что? карьера уже на закате
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qawzsexdr
1640610337
Новый повод для трансферных слухов
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portero
1640616844
Если за бесплатно то могут и роложить ему иакую зарплату, подписной бонус пропишут в качестве компенсации, а зарплату меньше...
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Stavr007
1640629829
тем не менее 8 лет в реале он провел. 300+ матчей, 100+ результативных действий сделал, не каждому дано.
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Hektor 84
1640633109
Засиделся парень на лавке! Давно пора было уйти в другой клуб. А как раньше зажигал)))
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