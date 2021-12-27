Анчелотти не рассчитывает на Иско. «Реал» готов отпустить его бесплатно (ABC)

Полузащитник «Реала» Иско может покинуть мадридский клуб в зимнее трансферное окно.
По информации ABC, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на 29-летнего испанца. Клуб из Мадрида готов бесплатно отпустить Иско, но пока не получил по нему ни одного предложения.
Иско надеется остаться в «Реале». Хавбек понимает, что в другом клубе ему вряд ли будут платить 6,5 миллиона евро в год – именно столько он получает в мадридском клубе.
- Контракт Иско с «Реалом» истекает летом 2022 года.
- В этом сезоне он не провел ни одного полного матча за «Реал».
- Рыночная стоимость испанца – 15 миллионов евро.
Источник: ABC