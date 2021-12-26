Агент Глебова: «Интерес со стороны «Спартака» есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой»

Павел Банатин, агент игрока «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

«Спартак» зимой рассмотрит покупку Глебова? Об этом надо спрашивать у руководства «Спартака». В нашем мире, конечно, возможно все.

Интерес со стороны «Спартака» есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой. И неизвестно, насколько готов «Ростов» на подобные контакты», – сказал агент.

Цена Глебова – 3 миллиона евро.

В этом сезоне он провел 18 матчей: 4 гола и 3 ассиста.

В ноябре Данил дебютировал за сборную России.

Глебов – о возможном переходе в «Спартак»: «Окончательный ответ будет за «Ростовом»