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    Агент Глебова: «Интерес со стороны «Спартака» есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой»

    Павел Банатин, агент игрока «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

    «Спартак» зимой рассмотрит покупку Глебова? Об этом надо спрашивать у руководства «Спартака». В нашем мире, конечно, возможно все.

    Интерес со стороны «Спартака» есть, но неизвестно, будет ли он предметным уже зимой. И неизвестно, насколько готов «Ростов» на подобные контакты», – сказал агент.

    • Цена Глебова – 3 миллиона евро.
    • В этом сезоне он провел 18 матчей: 4 гола и 3 ассиста.
    • В ноябре Данил дебютировал за сборную России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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