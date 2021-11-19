Глебов – о возможном переходе в «Спартак»: «Окончательный ответ будет за «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о готовности стать игроком «Спартака» во время зимнего трансферного окна.

– Летом к тебе был интерес со стороны «Спартака», но ты не захотел оставлять «Ростов» в непростой ситуации. Представим, что зимой «Спартак» вновь выходит с предложением. Твои действия?

– Ни точно «нет», ни точно «да». Когда переходил из «Анжи» в «Ростов», сказал агенту: «Благодарен, что клуб дал шанс себя проявить. Если в дальнейшем будут какие-то предложения, то обсуждать их будем все вместе».

Не секрет, что в «Ростове» нет больших денег. Клуб живет при поддержке города, президента и трансферов. Ситуация может сложиться так, что в какой-то момент «Ростову» будет не хватать денег, и мой трансфер поможет.

Тогда мы с руководством и тренерским штабом сядем и переговорим. Окончательный ответ будет за клубом.