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    Глебов – о возможном переходе в «Спартак»: «Окончательный ответ будет за «Ростовом»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о готовности стать игроком «Спартака» во время зимнего трансферного окна.

    – Летом к тебе был интерес со стороны «Спартака», но ты не захотел оставлять «Ростов» в непростой ситуации. Представим, что зимой «Спартак» вновь выходит с предложением. Твои действия?

    – Ни точно «нет», ни точно «да». Когда переходил из «Анжи» в «Ростов», сказал агенту: «Благодарен, что клуб дал шанс себя проявить. Если в дальнейшем будут какие-то предложения, то обсуждать их будем все вместе».

    Не секрет, что в «Ростове» нет больших денег. Клуб живет при поддержке города, президента и трансферов. Ситуация может сложиться так, что в какой-то момент «Ростову» будет не хватать денег, и мой трансфер поможет.

    Тогда мы с руководством и тренерским штабом сядем и переговорим. Окончательный ответ будет за клубом.

    • Рыночная стоимость Глебова – 3 миллиона евро.
    • В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 15 матчах за «Ростов».
    • На прошлой неделе он дебютировал за сборную России.

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    Источник: Sport24

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