Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Миятович и агент Модрича готовят трансфер Захаряна в «Реал» («Чемпионат»)

    «Реал» планирует купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна летом 2022 года. Трансфер в стадии подготовки.

    Сделку готовят бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович и агенты Срджан Еремич и Владо Лемич. Последний представляет интересы Луки Модрича.

    «Самым вероятным вариантом является покупка полузащитника с последующей арендой в «Динамо» ещe на сезон. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро. С бонусами сумма может возрасти до 25 миллионов», – сообщил источник.

    • Еремич и Лемич уже прилетали в Москву и общались со спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем насчет Захаряна.
    • В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

    Шварц: «Не думаю, что сейчас стоит говорить об отъезде Захаряна в Европу»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2021 23:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1661

      Олег1204 49 минут назад

      Агенты, мать вашу, задолбали

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92350
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68358
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru