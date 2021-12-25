Миятович и агент Модрича готовят трансфер Захаряна в «Реал» («Чемпионат»)

«Реал» планирует купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна летом 2022 года. Трансфер в стадии подготовки.

Сделку готовят бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович и агенты Срджан Еремич и Владо Лемич. Последний представляет интересы Луки Модрича.

«Самым вероятным вариантом является покупка полузащитника с последующей арендой в «Динамо» ещe на сезон. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро. С бонусами сумма может возрасти до 25 миллионов», – сообщил источник.

Еремич и Лемич уже прилетали в Москву и общались со спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем насчет Захаряна.

насчет Захаряна. В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

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