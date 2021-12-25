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  • Миятович и агент Модрича готовят трансфер Захаряна в «Реал» («Чемпионат»)

Миятович и агент Модрича готовят трансфер Захаряна в «Реал» («Чемпионат»)

25 декабря 2021, 23:19
16

«Реал» планирует купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна летом 2022 года. Трансфер в стадии подготовки.

Сделку готовят бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович и агенты Срджан Еремич и Владо Лемич. Последний представляет интересы Луки Модрича.

«Самым вероятным вариантом является покупка полузащитника с последующей арендой в «Динамо» ещe на сезон. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро. С бонусами сумма может возрасти до 25 миллионов», – сообщил источник.

  • Еремич и Лемич уже прилетали в Москву и общались со спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем насчет Захаряна.
  • В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

Шварц: «Не думаю, что сейчас стоит говорить об отъезде Захаряна в Европу»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Динамо Захарян Арсен
Комментарии (16)
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Томик
1640485917
Какое-то уж очень смешное раскачивание цены на мальчишку.
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Борисыч1
1640489534
Есть несколько несоответствий в данной новости. 1. В контракте Захи есть отступные, именно для команд из Европы и именно уровня Реала. 15 лямов и ни евро больше. Рост предусмотрен на следующий год, но покупать сейчас по ценам следующего года маловероятно. 2. Не тот уровень ПОКА у Захи, чтобы столбить его на следующий год таким экзотическим способом. 3. Сейчас точно у Захи нет шансов попасть в основу Реала, через год - вопрос. Поэтому для игрока попасть из основы Чемпиона России(а он им станет, если не сейчас, то уж через год точно) на лавку Реала малоприятная перспектива.
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моэм
1640491466
Ребята проводят очередную пиар - игру на перспективу , в планах продать Захаряна середняку Европы ... но с интересом Реала они перегнули ... и то что один играет в Реале , а другие его агенты конечно же ничего не значит ...желательно , т.е. ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО , чтобы сам Арсен , чтобы не снесло крышу ,ничего об этих играх не знал ...да и пример с Хвичей ещё свеж ... агент сказал ему , что уже записал его в АПЛ ...одна беда: там оказывается даже не слышали про это ...и как бы не пришлось Хвиче теперь всю жизнь играть в РПЛ.
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Garrincha58
1640498044
хватит уже дурить голову пацану
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хряк СМ
1640501766
Агенты премиальные себе набирают.
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САДЫЧОК
1640502952
Сырой футболист и нет скорости !
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BRO_football
1640506799
И зачем это вообще нужно - купить футболиста и отдать его в аренду в тот клуб, из которого купили? Чтобы агенты премиальные со сделки получили? Дороже 20 млн. евро Захарян, играя в Динамо, всё равно не станет. Он и сейчас стоит в 2 раза меньше. Реал в будущем надеется найти дурачков, которые купят Захаряна дороже 20 млн. евро?
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волчарик
1640512957
Даже смешно читать.Захарян пока даже по меркам РПЛ еще так себе футболист.
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Черкизовский Кот
1640525553
Срджан Еремич. Сначала прочитал "Сержант Ерёмин".
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alefreddy
1640528980
а вроде МанСити уже купил прямо таки наросхват
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