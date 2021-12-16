Шварц: «Не думаю, что сейчас стоит говорить об отъезде Захаряна в Европу»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц считает, что полузащитнику Арсену Захаряну рано покидать московский клуб.

«Я не хотел бы обсуждать слухи. В первую очередь, меня интересует его индивидуальное развитие. Да, мы разговариваем с Арсеном, но эти беседы связаны в основном с тренировочным процессом.

Когда игрок выходит на определeнный уровень, очень важно на нeм удержаться. Его задача – постоянно подтверждать свой класс. Быть стабильным. Не думаю, что сейчас стоит говорить о его отъезде.

Мы видим, что он может развиваться в «Динамо». Его пик здесь ещe не достигнут. Надеюсь, он считает также.

У нас сложились доверительные отношения с Арсеном. Он знает моe мнение. Арсен всегда может подойти ко мне и обсудить любой вопрос. И он знает, чего от него ждeт клуб», – сказал Шварц.