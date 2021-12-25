«Ждем на «Газпром Арене». «Зенит» поздравил фигуристку Валиеву с победой на чемпионате России

«Зенит» отреагировал на победу фигуристки Камилы Валиевой в чемпионате России. Он проходит в Санкт-Петербурге.

«Поздравляем Камилу Валиеву с победой в чемпионате России и вновь ждем на «Газпром Арене», – написали зенитовцы, тоже чемпионы страны.

15-летняя Валиева отобралась на Олимпиаду-2022, которая состоится в феврале.

Валиева – обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах и по общей сумме баллов.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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Валиева выиграла все турниры сезона, где участвовала