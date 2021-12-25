«Ждем на «Газпром Арене». «Зенит» поздравил фигуристку Валиеву с победой на чемпионате России

«Зенит» отреагировал на победу фигуристки Камилы Валиевой в чемпионате России. Он проходит в Санкт-Петербурге.
«Поздравляем Камилу Валиеву с победой в чемпионате России и вновь ждем на «Газпром Арене», – написали зенитовцы, тоже чемпионы страны.
- 15-летняя Валиева отобралась на Олимпиаду-2022, которая состоится в феврале.
- Валиева – обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах и по общей сумме баллов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
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Валиева выиграла все турниры сезона, где участвовала
Источник: твиттер «Зенита»