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    «Ждем на «Газпром Арене». «Зенит» поздравил фигуристку Валиеву с победой на чемпионате России

    «Зенит» отреагировал на победу фигуристки Камилы Валиевой в чемпионате России. Он проходит в Санкт-Петербурге.

    «Поздравляем Камилу Валиеву с победой в чемпионате России и вновь ждем на «Газпром Арене», – написали зенитовцы, тоже чемпионы страны.

    • 15-летняя Валиева отобралась на Олимпиаду-2022, которая состоится в феврале.
    • Валиева – обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах и по общей сумме баллов.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Валиева выиграла все турниры сезона, где участвовала

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    Источник: твиттер «Зенита»

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    25.12.2021 23:02
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