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    «Зенит» может купить Хайкина, если Крицюк не восстановится от травмы к возобновлению РПЛ

    Стало известно условие, при котором «Зенит» может начать переговоры с «Буде-Глимт» о трансфере вратаря Никиты Хайкина.

    По информации Metaratings, петербуржцы вступят в переговоры по голкиперу только если будет понятно, что Станислав Крицюк не успеет восстановиться от травмы к весенней части сезона.

    Тренерский штаб «Зенита» рассчитывает на Крицюка и на то, что у него не возникнет проблем с восстановлением.

    • В текущем сезоне Хайкин провел 33 матча за «Буде-Глимт» и пропустил 29 голов.
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
    • В ноябре Хайкина впервые вызвали в сборную России.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +588

      dragoon000320 1 минуту назад

      Зениту лишь бы загубить еще одну карьеру... не надо его тащить в наше болото, у него есть английский паспорт и он без особых проблем может заиграть в Англии (трудовая виза ему не нужна). Больше таких игроков с русским паспортом у нас не имеется...

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      Рейтинг: +55431

      portero 17 минут назад

      С Крицюком Зенит ошибся, даже если восстановится слабо играет он...

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