«Зенит» может купить Хайкина, если Крицюк не восстановится от травмы к возобновлению РПЛ

Стало известно условие, при котором «Зенит» может начать переговоры с «Буде-Глимт» о трансфере вратаря Никиты Хайкина.
По информации Metaratings, петербуржцы вступят в переговоры по голкиперу только если будет понятно, что Станислав Крицюк не успеет восстановиться от травмы к весенней части сезона.
Тренерский штаб «Зенита» рассчитывает на Крицюка и на то, что у него не возникнет проблем с восстановлением.
- В текущем сезоне Хайкин провел 33 матча за «Буде-Глимт» и пропустил 29 голов.
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
- В ноябре Хайкина впервые вызвали в сборную России.
Источник: Metaratings