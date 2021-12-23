«Зенит» может купить Хайкина, если Крицюк не восстановится от травмы к возобновлению РПЛ

Стало известно условие, при котором «Зенит» может начать переговоры с «Буде-Глимт» о трансфере вратаря Никиты Хайкина.

По информации Metaratings, петербуржцы вступят в переговоры по голкиперу только если будет понятно, что Станислав Крицюк не успеет восстановиться от травмы к весенней части сезона.

Тренерский штаб «Зенита» рассчитывает на Крицюка и на то, что у него не возникнет проблем с восстановлением.