Sport.es: «Барса» согласовала контракт с Кавани на 1,5 года. Трансфер состоится, если «МЮ» разорвет с ним контракт

«Барселона» и нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани согласовали контракта на 1,5 года.

По информации Sport.es, 34-летний уругваец согласился на низкую зарплату в первые шесть месяцев, которая значительно вырастет в последний год соглашения.

Трансфер состоится, если «Манчестер Юнайтед» разорвет контракт с Кавани. В таком случае уругваец перейдет в «Барселону» в январе.

В текущем сезоне Кавани забил 1 гол в 8 матчах за «МЮ».

Его соглашение с англичанами истекает летом.

Рыночная стоимость форварда – 6 миллионов евро.

Sport.es: Торрес и Кавани – главные трансферные цели «Барселоны» в январе