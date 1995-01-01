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    Sport.es: «Барса» согласовала контракт с Кавани на 1,5 года. Трансфер состоится, если «МЮ» разорвет с ним контракт

    «Барселона» и нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани согласовали контракта на 1,5 года.

    По информации Sport.es, 34-летний уругваец согласился на низкую зарплату в первые шесть месяцев, которая значительно вырастет в последний год соглашения.

    Трансфер состоится, если «Манчестер Юнайтед» разорвет контракт с Кавани. В таком случае уругваец перейдет в «Барселону» в январе.

    • В текущем сезоне Кавани забил 1 гол в 8 матчах за «МЮ».
    • Его соглашение с англичанами истекает летом.
    • Рыночная стоимость форварда – 6 миллионов евро.

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    Источник: Sport.es

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