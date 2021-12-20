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  • Sport.es: «Барса» согласовала контракт с Кавани на 1,5 года. Трансфер состоится, если «МЮ» разорвет с ним контракт

Sport.es: «Барса» согласовала контракт с Кавани на 1,5 года. Трансфер состоится, если «МЮ» разорвет с ним контракт

20 декабря 2021, 16:13
5

«Барселона» и нападающий «МЮ» Эдинсон Кавани согласовали контракта на 1,5 года.

По информации Sport.es, 34-летний уругваец согласился на низкую зарплату в первые шесть месяцев, которая значительно вырастет в последний год соглашения.

Трансфер состоится, если «Манчестер Юнайтед» разорвет контракт с Кавани. В таком случае уругваец перейдет в «Барселону» в январе.

  • В текущем сезоне Кавани забил 1 гол в 8 матчах за «МЮ».
  • Его соглашение с англичанами истекает летом.
  • Рыночная стоимость форварда – 6 миллионов евро.

Sport.es: Торрес и Кавани – главные трансферные цели «Барселоны» в январе

Источник: Sport.es
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Манчестер Юнайтед Кавани Эдинсон
Комментарии (5)
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серега кашин
1640009450
барса стала все чаще и чаще попрошайничать
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portero
1640010867
Да уж, совмем плохи дела у Барсы, Бармалей поработал по опусканию Барсы на дно...
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Soccerdealer63
1640025521
Рыночная стоимость Кавани - 6 , а Кокорина (Миранчука) - 14? Да ладно нах...!)))))))
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Soccerdealer63
1640025942
Там, где топтался Лионель, сошла на город будто сель... Всё выжжено, как от огня... И - ни души... И всё - с нуля...
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