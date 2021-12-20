Шварц: «Проблемы судейства в РПЛ – четвертый рефери, который просто смотрит футбол, и вмешательство VAR в спорных случаях»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о проблемах судейства в РПЛ.

— Как вам новые веяния — судейские решения, которые невозможно увидеть на поле, но видит VAR?

— Вообще я большой друг всех судей. Но уверен: решения должен принимать в первую очередь тот, кто на поле. И только если он ошибся, тогда уже вмешивается видеоассистент.

Например, футболист откровенно сыграл рукой, а рефери не увидел, или явный офсайд. Но не в случаях, когда 50/50, 60/40 — все спорные эпизоды я бы оставлял на откуп судьи в поле.

И второй момент, о котором хотелось бы сказать. Резервный арбитр, на мой взгляд, должен коммуницировать с тренерами, а не просто стоять в центре, смотреть футбол и делать вид, что его ничего не касается.

Понятно, что тренеры на эмоциях во время матчей, но это и есть работа четвертого судьи — управлять этими эмоциями, снижать градус, что-то пояснять.

— Судейство в России злит чаще, чем в Германии?

— Нет, я не вижу разницы. В большинстве матчей судейство в РПЛ на отличном уровне, правда. Нет никаких проблем, кроме тех двух моментов, о которых сказал выше: четвертый рефери и вмешательство VAR в спорных случаях.

«Динамо» после 18 туров идет на 2-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

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