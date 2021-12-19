Главные новости дня. «Манчестер Сити» установил рекорд чемпионата Англии, «Химки» подписали Мамаева

«Атлетико» потерпел четвертое поражение в сезоне Примеры. Столько же было за весь предыдущий

Экс-футболист «Анжи» и «Краснодара» Ахмедов завершил карьеру

«Ахмат» – первая в истории РПЛ команда без ничьих к зимнему перерыву

Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии

Влахович забил 33 гола за год в Серии А и повторил рекорд Роналду

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«Сити» установил рекорд чемпионата Англии, победив в 34 матчах за год

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Робертсон сделал ассист, забил гол и удалился в матче с «Тоттенхэмом»

Ваноли хочет пригласить Буффона в «Спартак»