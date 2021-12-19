Главные новости дня. «Манчестер Сити» установил рекорд чемпионата Англии, «Химки» подписали Мамаева

«Атлетико» потерпел четвертое поражение в сезоне Примеры. Столько же было за весь предыдущий
Экс-футболист «Анжи» и «Краснодара» Ахмедов завершил карьеру
«Ахмат» – первая в истории РПЛ команда без ничьих к зимнему перерыву
Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии
Влахович забил 33 гола за год в Серии А и повторил рекорд Роналду
39-летний Молина – самый возрастной игрок Примеры, сделавший хет-трик
«Сити» установил рекорд чемпионата Англии, победив в 34 матчах за год
Мамаев подписал контракт с «Химками»
Робертсон сделал ассист, забил гол и удалился в матче с «Тоттенхэмом»
Ваноли хочет пригласить Буффона в «Спартак»
Источник: «Бомбардир»