Ещенко в январе может завершить карьеру

Интересно а баклажаны пробитые дзюбе предложат какую должность в зяните??
По мастурбации в раздевалке?
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко думает о завершении карьеры. Официально объявить об уходе из футбола он может в январе.
Если Ещенко завершит карьеру, «Спартак» предложит ему должность в структуре клуба.
- Так было с Артемом Ребровым, который осенью завершил карьеру и стал техническим координатором «Спартака».
- В феврале Ещенко будет 38 лет.
- Ещенко брал со «Спартаком» чемпионство.
Ещенко – о завершении карьеры: «Пока не хотелось бы закругляться. Порох есть»