Ещенко в январе может завершить карьеру

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко думает о завершении карьеры. Официально объявить об уходе из футбола он может в январе.

Если Ещенко завершит карьеру, «Спартак» предложит ему должность в структуре клуба.

Так было с Артемом Ребровым , который осенью завершил карьеру и стал техническим координатором «Спартака».

, который осенью завершил карьеру и стал техническим координатором «Спартака». В феврале Ещенко будет 38 лет.

Ещенко брал со «Спартаком» чемпионство.

Ещенко – о завершении карьеры: «Пока не хотелось бы закругляться. Порох есть»