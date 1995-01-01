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    Ещенко в январе может завершить карьеру

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко думает о завершении карьеры. Официально объявить об уходе из футбола он может в январе.

    Если Ещенко завершит карьеру, «Спартак» предложит ему должность в структуре клуба.

    • Так было с Артемом Ребровым, который осенью завершил карьеру и стал техническим координатором «Спартака».
    • В феврале Ещенко будет 38 лет.
    • Ещенко брал со «Спартаком» чемпионство.

    Ещенко – о завершении карьеры: «Пока не хотелось бы закругляться. Порох есть»

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +215

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 22 минуты назад

      Интересно а баклажаны пробитые дзюбе предложат какую должность в зяните??
      По мастурбации в раздевалке?

      0
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      Рейтинг: +166

      Suvorov51 > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 минуту назад

      Уже предложили. будет коментатором вместе с Флюгером. а также с Булановым и Мишкой -Шляпой

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      Рейтинг: +564

      alefreddy 41 минуту назад

      пора уже ветерану завершить карьеру

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