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  • Ещенко – о завершении карьеры: «Пока не хотелось бы закругляться. Порох есть»

Ещенко – о завершении карьеры: «Пока не хотелось бы закругляться. Порох есть»

19 ноября 2021, 18:21
10

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопросы клубной пресс-службы о своем будущем.

«Пока не хотелось бы закругляться. Силы, порох есть, двигаешься, бегаешь, сборы проходишь. Физически хорошо чувствую себя. Конечно, когда долго не играешь, тяжеловато.

А в будущем... Ну, конечно, ты отдаешь столько лет футболу, что хочется и дальше в этом двигаться, стать тренером. Лицензию сделал. Мне это нравится», – сказал Ещенко.

  • В феврале футболисту исполнится 38 лет.
  • В этом сезоне он провел только 1 матч за «Спартак-2».
  • Контракт Ещенко с клубом истекает в июне 2022 года.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (10)
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Axe111
1637336268
О Боже
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Solist345345
1637336724
Андрюха, для того, чтобы сидеть на лавке, порох не нужен, хватит и песка. P.S. Это была шутка, если что.
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серега кашин
1637339166
какой порох ни одного матча в составе не сыграно
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Mityai90
1637339303
Интересно, если ему предложат зарплату в 50 тысяч рублей, порох еще останется?
Ответить
КНФ
1637340817
Видно что порох сырой.
Ответить
Форвард 79
1637349313
Куда уходить его все устраивает
Ответить
zigbert
1637404727
Все таки пора уже уступать место молодым.
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