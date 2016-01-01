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    Ещенко – о завершении карьеры: «Пока не хотелось бы закругляться. Порох есть»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопросы клубной пресс-службы о своем будущем.

    «Пока не хотелось бы закругляться. Силы, порох есть, двигаешься, бегаешь, сборы проходишь. Физически хорошо чувствую себя. Конечно, когда долго не играешь, тяжеловато.

    А в будущем... Ну, конечно, ты отдаешь столько лет футболу, что хочется и дальше в этом двигаться, стать тренером. Лицензию сделал. Мне это нравится», – сказал Ещенко.

    • В феврале футболисту исполнится 38 лет.
    • В этом сезоне он провел только 1 матч за «Спартак-2».
    • Контракт Ещенко с клубом истекает в июне 2022 года.

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    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      КНФ 54 минуты назад

      Видно что порох сырой.

      0
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      Рейтинг: +538

      Mityai90 1 час назад

      Интересно, если ему предложат зарплату в 50 тысяч рублей, порох еще останется?

      0
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      Рейтинг: +6613

      серега кашин 1 час назад

      какой порох ни одного матча в составе не сыграно

      0
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      Рейтинг: +357

      Solist345345 2 часа назад

      Андрюха, для того, чтобы сидеть на лавке, порох не нужен, хватит и песка. P.S. Это была шутка, если что.

      2
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      Рейтинг: +29581

      VVM1964 > Solist345345 1 час назад

      Да да - " нас и здесь не плохо кормят " )))

      0
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      Рейтинг: +3269

      Axe111 2 часа назад

      О Боже

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