Ещенко – о завершении карьеры: «Пока не хотелось бы закругляться. Порох есть»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопросы клубной пресс-службы о своем будущем.
«Пока не хотелось бы закругляться. Силы, порох есть, двигаешься, бегаешь, сборы проходишь. Физически хорошо чувствую себя. Конечно, когда долго не играешь, тяжеловато.
А в будущем... Ну, конечно, ты отдаешь столько лет футболу, что хочется и дальше в этом двигаться, стать тренером. Лицензию сделал. Мне это нравится», – сказал Ещенко.
- В феврале футболисту исполнится 38 лет.
- В этом сезоне он провел только 1 матч за «Спартак-2».
- Контракт Ещенко с клубом истекает в июне 2022 года.
Источник: Ютуб-канал «Спартака»