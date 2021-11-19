Ещенко – о завершении карьеры: «Пока не хотелось бы закругляться. Порох есть»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопросы клубной пресс-службы о своем будущем.

«Пока не хотелось бы закругляться. Силы, порох есть, двигаешься, бегаешь, сборы проходишь. Физически хорошо чувствую себя. Конечно, когда долго не играешь, тяжеловато.

А в будущем... Ну, конечно, ты отдаешь столько лет футболу, что хочется и дальше в этом двигаться, стать тренером. Лицензию сделал. Мне это нравится», – сказал Ещенко.