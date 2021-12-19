39-летний Молина – самый возрастной игрок Примеры, сделавший хет-трик

«Гранада» победила «Мальорку» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании. Три гола забил нападающий Хорхе Молина.

Форвард стал самым возрастным игроком в истории Примеры, которому удалось оформить хет-трик.

Молине 39 лет и 241 день. Он обошел Хоакина из «Бетиса», который забил три гола в 2019 году в возрасте 38 лет и 140 дней.

Испания. Примера. 18-й тур

Гранада – Мальорка – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Молиона, 20; 1:1 – Родригес, 24; 2:1 – Молина, 61; 3:1 – Молина, 90+1; 4:1 – Пуэртас, 90+7.

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