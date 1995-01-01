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    39-летний Молина – самый возрастной игрок Примеры, сделавший хет-трик

    «Гранада» победила «Мальорку» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании. Три гола забил нападающий Хорхе Молина.

    Форвард стал самым возрастным игроком в истории Примеры, которому удалось оформить хет-трик.

    Молине 39 лет и 241 день. Он обошел Хоакина из «Бетиса», который забил три гола в 2019 году в возрасте 38 лет и 140 дней.

    Испания. Примера. 18-й тур

    Гранада – Мальорка – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Молиона, 20; 1:1 – Родригес, 24; 2:1 – Молина, 61; 3:1 – Молина, 90+1; 4:1 – Пуэртас, 90+7.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3168

      Блямба 17 минут назад

      вот так вот..Сорокет уже,красавец.
      а у нас их пачками при жизни..чуть ли не хоронят.

      1
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      Рейтинг: +38324

      Project Бабангида > Блямба 11 минут назад

      так в РПЛ год за два идёт. плюс северные надбавки за быстрый износ )

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