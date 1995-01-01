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    «Нужно носить маску, чтобы не заразить горилл». Крыховяк посетил национальный парк в Уганде

    Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк посетил национальный парк «Кибале» (Уганда). Поляк мечтал об этом.

    «Мечта сбылась. Невероятный опыт, общение с этими животными уникально.

    Для их безопасности во время пандемии вы должны носить маску в джунглях, чтобы никто не заразил шимпанзе и горилл», – написал Крыховяк.

    • Поляк в 2021 году сменил клуб – «Локомотив» на «Краснодар».
    • Краснодарцы заплатили «Локомотиву» за Крыховяка 4 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ поляк провел 15 матчей, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.

    «Они поступили не по-мужски». Крыховяк рассказал, как уличил Цорна и Рангника во лжи

    Цорн: «Крыховяк поставил ультиматум: либо продлеваю контракт, либо меняю клуб. С нашей стороны никакой лжи не было»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Гжегожа Крыховяка

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +235

      СуперПАВ9 1 час назад

      Нужно надевать презерватив что бы не заразить горилл

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