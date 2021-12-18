«Нужно носить маску, чтобы не заразить горилл». Крыховяк посетил национальный парк в Уганде

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк посетил национальный парк «Кибале» (Уганда). Поляк мечтал об этом.

«Мечта сбылась. Невероятный опыт, общение с этими животными уникально.

Для их безопасности во время пандемии вы должны носить маску в джунглях, чтобы никто не заразил шимпанзе и горилл», – написал Крыховяк.

Поляк в 2021 году сменил клуб – «Локомотив» на «Краснодар».

Краснодарцы заплатили «Локомотиву» за Крыховяка 4 миллиона евро.

В сезоне РПЛ поляк провел 15 матчей, забил 4 гола, сделал столько же ассистов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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