Агент Ваноли: «Об отступных в контракте со «Спартаком» сообщим позднее»

Андреа Д'Амико, агент нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, ушел от ответа на вопрос о размере компенсации за возможное увольнение своего клиента из московского клуба.

«Как защищен контракт Ваноли? Об отступных сообщим позднее», – сказал агент.

Ваноли сменил в «Спартаке» уволенного в среду Руя Виторию .

. Он заключил с клубом контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

Для специалиста это первый самостоятельный опыт в тренерской карьере.

Агент Ваноли: «Общение Паоло с игроками «Спартака» прошло хорошо»