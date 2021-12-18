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  • Агент Ваноли: «Об отступных в контракте со «Спартаком» сообщим позднее»

Агент Ваноли: «Об отступных в контракте со «Спартаком» сообщим позднее»

18 декабря 2021, 12:30
21

Андреа Д'Амико, агент нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, ушел от ответа на вопрос о размере компенсации за возможное увольнение своего клиента из московского клуба.

«Как защищен контракт Ваноли? Об отступных сообщим позднее», – сказал агент.

  • Ваноли сменил в «Спартаке» уволенного в среду Руя Виторию.
  • Он заключил с клубом контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.
  • Для специалиста это первый самостоятельный опыт в тренерской карьере.

Агент Ваноли: «Общение Паоло с игроками «Спартака» прошло хорошо»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (21)
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Тазит
1639820078
)))) Нового тренера Спартака спрашивают не о планах, трансферах, а о размере отступных...
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Project Бабангида
1639820465
прежде чем войти в спартак, надо тщательно продумать как из него потом красиво выйти.
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acor94
1639820616
Позже - это когда уволят?)
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порт
1639821579
Человек только-только начал работать, а сми уже задают вопросы об отступных, что то рановато для таких вопросов.
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vladimir-7
1639823078
Значит, вообще, не скажет. Зеленый сообщит сумму компенсации, но после подписания договора о взаимном расторжении контракта.
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Вомбат
1639828737
Не сообщите вы о них никогда. Наверняка, отступные запредельные. И все равно народ о них узнает, когда Ваноли будут пытаться уволить.
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Storm13
1639833073
Так это же шабашники и халтурщики, которые только и делают, что берутся за всё подряд, а в итоге получается курам на смех. Посмотрим по контрольным матчам в межсезонье, может он до начала второго круга не доработает.
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Bozigit
1639835511
Уже сразу об этом)))))))))))
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NewLife
1639845578
Синит-экспресс, как бестактная хабалка, лезет с дурацкими вопросами. Кишка тонка писать о финансах синита, можно и огрести, а любая муть про Спартак делает им деньги на кликах и рекламе.
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fhnv
1639866639
Федун хватит уже употреблять кокс
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