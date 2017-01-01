Агент Ваноли: «Об отступных в контракте со «Спартаком» сообщим позднее»

Человек только-только начал работать, а сми уже задают вопросы об отступных, что то рановато для таких вопросов.
Андреа Д'Амико, агент нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, ушел от ответа на вопрос о размере компенсации за возможное увольнение своего клиента из московского клуба.
«Как защищен контракт Ваноли? Об отступных сообщим позднее», – сказал агент.
- Ваноли сменил в «Спартаке» уволенного в среду Руя Виторию.
- Он заключил с клубом контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.
- Для специалиста это первый самостоятельный опыт в тренерской карьере.
Агент Ваноли: «Общение Паоло с игроками «Спартака» прошло хорошо»