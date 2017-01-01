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    Агент Ваноли: «Об отступных в контракте со «Спартаком» сообщим позднее»

    Андреа Д'Амико, агент нового главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, ушел от ответа на вопрос о размере компенсации за возможное увольнение своего клиента из московского клуба.

    «Как защищен контракт Ваноли? Об отступных сообщим позднее», – сказал агент.

    • Ваноли сменил в «Спартаке» уволенного в среду Руя Виторию.
    • Он заключил с клубом контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.
    • Для специалиста это первый самостоятельный опыт в тренерской карьере.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5818

      порт 7 минут назад

      Человек только-только начал работать, а сми уже задают вопросы об отступных, что то рановато для таких вопросов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2220

      acor94 23 минуты назад

      Позже - это когда уволят?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38268

      Project Бабангида 26 минут назад

      прежде чем войти в спартак, надо тщательно продумать как из него потом красиво выйти.

      2
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      Рейтинг: +3123

      Блямба > Project Бабангида 13 минут назад

      Это уже фрикция...
      с вероятностью одноразовой эякуляции.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26622

      пьяныйхоровод 31 минуту назад

      Лучше не затягивайте с этим .

      2
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      Рейтинг: +1335

      Тазит 32 минуты назад

      )))) Нового тренера Спартака спрашивают не о планах, трансферах, а о размере отступных...

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      Рейтинг: +5005

      Semenycch > Тазит 12 минут назад

      :)))

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      Рейтинг: +11042

      Fusballer > Тазит 2 минуты назад

      В Спартаке даже успешные тренеры долго не держатся, так что не удивительно.

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