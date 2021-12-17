«Матч ТВ»: Мамаев перейдет в «Химки»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, вероятно, продолжит карьеру в «Химках».
По информации «Матч ТВ», вопрос перехода 33-летнего футболиста практически согласован.
Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опровергал интерес к Мамаеву.
- Хавбек выступает за «Ростов» с осени 2019 года.
- Он провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- С 26 сентября Мамаев не играл из-за травмы ахиллова сухожилия.
- Его контракт с клубом истекает 31 декабря.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»