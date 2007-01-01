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    «Матч ТВ»: Мамаев перейдет в «Химки»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, вероятно, продолжит карьеру в «Химках».

    По информации «Матч ТВ», вопрос перехода 33-летнего футболиста практически согласован.

    Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опровергал интерес к Мамаеву.

    • Хавбек выступает за «Ростов» с осени 2019 года.
    • Он провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
    • С 26 сентября Мамаев не играл из-за травмы ахиллова сухожилия.
    • Его контракт с клубом истекает 31 декабря.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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