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    В «Химках» опровергли интерес к Мамаеву

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость о возможном переходе в подмосковный клуб полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

    «Конечно, Павел прекрасный футболист, все его знают. Но честно, мы его не рассматриваем.

    После Нового года и отпуска будем решать и смотреть с Игорем Геннадьевичем [Черевченко], какие позиции надо усиливать. Безусловно, нужно усиление в линию нападения и будем рассматривать кандидатов, которые нам могли бы помочь.

    На данном этапе ни с кем не вели переговоры и никем не интересовались. В целом, Павел – неплохой игрок, все знают о его качествах, но еще раз повторю – мы его не рассматриваем», – сказал Терюшков.

    • Мамаев выступает за «Ростов» с осени 2019 года.
    • Он провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
    • С 26 сентября хавбек не играет из-за травмы ахиллова сухожилия.
    • Его контракт с клубом истекает 31 декабря.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23319

      vladimir-7 2 часа назад

      Роман, всё правильно, зачем сейчас кого-то рассматривать для усиления
      состава Химок, весной посмотрите и решите, кого пригласить в летнее ТО, пару лет поиграете в ФНЛ, а дальше, возможно, вернетесь в РПЛ.

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