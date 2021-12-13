В «Химках» опровергли интерес к Мамаеву

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость о возможном переходе в подмосковный клуб полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

«Конечно, Павел прекрасный футболист, все его знают. Но честно, мы его не рассматриваем.

После Нового года и отпуска будем решать и смотреть с Игорем Геннадьевичем [Черевченко], какие позиции надо усиливать. Безусловно, нужно усиление в линию нападения и будем рассматривать кандидатов, которые нам могли бы помочь.

На данном этапе ни с кем не вели переговоры и никем не интересовались. В целом, Павел – неплохой игрок, все знают о его качествах, но еще раз повторю – мы его не рассматриваем», – сказал Терюшков.