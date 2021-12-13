В «Химках» опровергли интерес к Мамаеву

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость о возможном переходе в подмосковный клуб полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
«Конечно, Павел прекрасный футболист, все его знают. Но честно, мы его не рассматриваем.
После Нового года и отпуска будем решать и смотреть с Игорем Геннадьевичем [Черевченко], какие позиции надо усиливать. Безусловно, нужно усиление в линию нападения и будем рассматривать кандидатов, которые нам могли бы помочь.
На данном этапе ни с кем не вели переговоры и никем не интересовались. В целом, Павел – неплохой игрок, все знают о его качествах, но еще раз повторю – мы его не рассматриваем», – сказал Терюшков.
- Мамаев выступает за «Ростов» с осени 2019 года.
- Он провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- С 26 сентября хавбек не играет из-за травмы ахиллова сухожилия.
- Его контракт с клубом истекает 31 декабря.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
Источник: Sport24