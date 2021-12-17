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  • Журналист Романо: «Интер» объявит о расторжении контракта с Эриксеном в ближайшее время

Журналист Романо: «Интер» объявит о расторжении контракта с Эриксеном в ближайшее время

17 декабря 2021, 08:59
2

«Интер» договорился о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны пришли к обоюдному решению после того, как датчанину запретили играть в Серии А из-за установленного кардиовертера-дефибриллятора.

Официально о расторжении контракта будет объявлено в ближайшее время.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Италия. Серия А Интер Эриксен Кристиан
Комментарии (2)
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Hektor 84
1639726814
Удачи Крис и здоровья!
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piligrim1986
1639727551
ну тут только здоровья пожелать и поиграть еще
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