Журналист Романо: «Интер» объявит о расторжении контракта с Эриксеном в ближайшее время

«Интер» договорился о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны пришли к обоюдному решению после того, как датчанину запретили играть в Серии А из-за установленного кардиовертера-дефибриллятора.
Официально о расторжении контракта будет объявлено в ближайшее время.
- Сейчас Эриксен тренируется с датским «Оденсе».
- В августе сообщалось, что Эриксен рассчитывает возобновить карьеру через 4-5 месяцев.
- Игрок может вернуться в «Аякс».
Источник: твиттер Фабрицио Романо