Журналист Романо: «Интер» объявит о расторжении контракта с Эриксеном в ближайшее время

«Интер» договорился о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны пришли к обоюдному решению после того, как датчанину запретили играть в Серии А из-за установленного кардиовертера-дефибриллятора.

Официально о расторжении контракта будет объявлено в ближайшее время.