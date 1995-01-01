Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Журналист Романо: «Интер» объявит о расторжении контракта с Эриксеном в ближайшее время

    «Интер» договорился о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны пришли к обоюдному решению после того, как датчанину запретили играть в Серии А из-за установленного кардиовертера-дефибриллятора.

    Официально о расторжении контракта будет объявлено в ближайшее время.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7535

      piligrim1986 43 минуты назад

      ну тут только здоровья пожелать и поиграть еще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13301

      Hektor 84 55 минут назад

      Удачи Крис и здоровья!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92171
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68302
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru