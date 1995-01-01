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    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл», сократив до одного очка отставание от лидера

    В 17-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» дома одержал волевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 3:1.

    Гости вышли вперед на седьмой минуте усилиями Джонджо Шелви, на что команда Юргена Клоппа ответила голами Диогу Жоты, Мохамеда Салаха и Трента Александера-Арнольда.

    «Ливерпуль» сократил отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до одного очка. «Ньюкасл» остался на 19-м месте в таблице АПЛ.

    Англия. АПЛ. 17-й тур

    Ливерпуль – Ньюкасл – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Шелви, 7; 1:1 – Жота, 21; 2:1 – Салах, 25; 3:1 – Александер-Арнольд, 87.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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