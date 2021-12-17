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Материалы

Ливерпуль - Ньюкасл

16.12.2021, Четверг, 23:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Англия. Премьер-лига, 17 тур Ливерпуль - Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
33 тур
24 апреля, суббота 14:30 Ливерпуль 1:1 Ньюкасл
16 тур
30 декабря, среда 23:00 Ньюкасл 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
38 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Ньюкасл 1:3 Ливерпуль
5 тур
14 сентября, суббота 14:30 Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
37 тур
4 мая, суббота 21:45 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль
19 тур
26 декабря, среда 18:00 Ливерпуль 4:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
3 марта, суббота 20:30 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл
7 тур
1 октября, воскресенье 18:30 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
35 тур
23 апреля, суббота 17:00 Ливерпуль 2:2 Ньюкасл
15 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Ньюкасл 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
13 апреля, понедельник 22:00 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл
10 тур
1 ноября, суббота 15:45 Ньюкасл 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:1 Ньюкасл
8 тур
19 октября, суббота 15:45 Ньюкасл 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
35 тур
27 апреля, суббота 20:30 Ньюкасл 0:6 Ливерпуль
10 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Ливерпуль 1:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 16:30 Ньюкасл 2:0 Ливерпуль
19 тур
30 декабря, пятница 23:45 Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
1 мая, воскресенье 15:00 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
17 тур
11 декабря, суббота 20:30 Ньюкасл 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
35 тур
3 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
20 тур
28 декабря, воскресенье 15:00 Ньюкасл 1:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
29 тур
8 марта, суббота 18:00 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
14 тур
24 ноября, суббота 15:45 Ньюкасл 0:3 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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