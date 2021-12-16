Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    «Уфа» – об отставке Витории: «Передайте, отступные пусть сразу заберeт»

    «Уфа» отреагировала на новость об уходе Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

    «Передайте, отступные пусть сразу заберeт», – говорится в комментарии башкирского клуба.

    • «Спартак» объявил об отставке Витории в среду.
    • Неустойка за увольнение португальца составит 2 миллиона евро.
    • Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов работал в московском клубе в 2020 году и до сих пор не получил компенсацию за расторжение контракта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:31
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +639

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 8 минут назад

      А мне пох, кто в очередной раз обчистит свиней или те погонят ссаными тряпками.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Форвард 79 22 минуты назад

      Как то низко со стороны Уфы!
      А вообще я считаю если человека увольняют за плохо выполненную работу, можно сказать за брак о какой неустойки может идти речь?! Здесь вообще поидеи надо взыскивать за брак на производстве)
      Я не только про этот данный случай, примеров много
      Газизов, Капелло, Николич...
      Скоро Гиздолю отсегнут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31044

      oyabun 27 минут назад

      А какое, мать вашу, вам до этого дело?! Это внутренняя спартаковская кухня. Сами разберемся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8855

      Alekxei Z. 33 минуты назад

      Вас тоже не забудет.
      Отстегнёт на градусники, дело опять ФНЛ пахнет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12338

      Cleaner 39 минут назад

      Руй в Спартаке - работал. Газизов в Спартаке - молол своим длинным языком всякую чушь. Кто на что наработал, тот столько и получит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27528

      silver29 44 минуты назад

      Передали, он ответил без сопливых разберемся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4937

      Semenycch 45 минут назад

      Свиней троллят все подряд. И поделом.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4240

      mopecekca > Semenycch 38 минут назад

      на каждой ветке нашей сидишь, падаль

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +130

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ > mopecekca 28 минут назад

      Это антибот))
      У него клон сидит на каждой ветка Спартака.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 46 минут назад

      А вы тут каким боком?
      за свое болото решайте сами))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2286

      Ziklop > ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 41 минуту назад

      от тебя заразились свиным гриппом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      mahan 50 минут назад

      Уфа везде как затычка, свои вопросы решайте, а не на другие клубы наговаривайте.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12338

      Cleaner > mahan 38 минут назад

      СТЫДНО за УФУ...(

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92161
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68302
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru