«Уфа» – об отставке Витории: «Передайте, отступные пусть сразу заберeт»

А мне пох, кто в очередной раз обчистит свиней или те погонят ссаными тряпками.
«Уфа» отреагировала на новость об уходе Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».
«Передайте, отступные пусть сразу заберeт», – говорится в комментарии башкирского клуба.
- «Спартак» объявил об отставке Витории в среду.
- Неустойка за увольнение португальца составит 2 миллиона евро.
- Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов работал в московском клубе в 2020 году и до сих пор не получил компенсацию за расторжение контракта.
Передайте, отступные пусть сразу заберeт.— ФК УФА (@UfaFc) December 16, 2021