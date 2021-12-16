«Уфа» – об отставке Витории: «Передайте, отступные пусть сразу заберeт»

«Уфа» отреагировала на новость об уходе Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».
«Передайте, отступные пусть сразу заберeт», – говорится в комментарии башкирского клуба.
- «Спартак» объявил об отставке Витории в среду.
- Неустойка за увольнение португальца составит 2 миллиона евро.
- Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов работал в московском клубе в 2020 году и до сих пор не получил компенсацию за расторжение контракта.
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Источник: Официальный твиттер «Уфы»