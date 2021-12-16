Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Уфа» – об отставке Витории: «Передайте, отступные пусть сразу заберeт»

«Уфа» – об отставке Витории: «Передайте, отступные пусть сразу заберeт»

16 декабря 2021, 10:31
26

«Уфа» отреагировала на новость об уходе Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Передайте, отступные пусть сразу заберeт», – говорится в комментарии башкирского клуба.

  • «Спартак» объявил об отставке Витории в среду.
  • Неустойка за увольнение португальца составит 2 миллиона евро.
  • Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов работал в московском клубе в 2020 году и до сих пор не получил компенсацию за расторжение контракта.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Витория Руй Газизов Шамиль
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mahan
1639640356
Уфа везде как затычка, свои вопросы решайте, а не на другие клубы наговаривайте.
Ответить
oyabun
1639641757
А какое, мать вашу, вам до этого дело?! Это внутренняя спартаковская кухня. Сами разберемся.
Ответить
Форвард 79
1639642031
Как то низко со стороны Уфы! А вообще я считаю если человека увольняют за плохо выполненную работу, можно сказать за брак о какой неустойки может идти речь?! Здесь вообще поидеи надо взыскивать за брак на производстве) Я не только про этот данный случай, примеров много Газизов, Капелло, Николич... Скоро Гиздолю отсегнут
Ответить
САДЫЧОК
1639643699
Кратко..В Уфе- отморозки !
Ответить
Блямба
1639645637
Гаденько так прошлись,конечно. Но смысл есть.
Ответить
NewLife
1639646287
Нищеброды из Уфы, подотритесь своими советами.
Ответить
AZ
1639648670
Нытики недовольные... Сейчас вылетят в ФНЛ, и их писк больше нигде освещаться в СМИ не будет... Газизов - еврей полнейший... Как будто 20.000 рубелй получал там, что на хлеб ему не хватает теперь... Противно читать
Ответить
rash1959
1639651215
Может Уфа клуб и не плохой, но при таких руководителях впечатление абсолютно противоположное.
Ответить
Garrincha58
1639651346
взяли моду сейчас подкалывать друг друга такое ощущение что не футбол а одни тиктокеры твиттерасты и инстаграмщики почти как самогонщики
Ответить
Каратель помойников
1639651407
а уфе то какое дело? за выживание боритесь..
Ответить
Главные новости
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
5
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
9
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
3
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
17
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Все новости
Все новости
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
2
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
9
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
17
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
2
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
15
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
14
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
10
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+