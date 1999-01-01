Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    «РБ-Спорт»: «Спартак» не может договориться с Виторией о сроках выплаты неустойки. Тренер получит около 2 миллионов

    Стало известно, почему «Спартак» еще не объявил о расторжении контракта с Руем Виторией.

    По информации «РБ-Спорт», 51-летний португалец пока не получил документ о расторжении контракта, потому что стороны не могут договориться о дедлайне по выплате неустойки, которая составляет около 2 миллионов евро.

    «Спартак» намерен растянуть выплату неустойки, Витория же хочет получить всю сумму как можно быстрее.

    • Витория возглавляет команду с мая.
    • Его контракт с клубом действует до 2023 года.
    • Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:19
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +606

      jek718875 2 минуты назад

      Отдайте эти 2 млн.€, для вас это как 2 пачки ДОШИРАК

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23379

      vladimir-7 22 минуты назад

      Руй Витории знаком, как Федун и его юротдел обошлись с Газиком,
      пообещав ему, потом выплатят неустойку, а оказалось, что и не
      собирались её выплачивать, поэтому Руй требует деньги полностью и немедленно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23379

      vladimir-7 1 час назад

      Придется кому-то, не будем показывать пальцем, вечерами выходить на панель, пока полностью не рассчитаются с Руйем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      alefreddy 1 час назад

      надо отдать он сделал все что можно а игроки забили на чемпионат а в ЛЕ засветиться другое дело

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92143
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68294
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru