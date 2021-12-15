«РБ-Спорт»: «Спартак» не может договориться с Виторией о сроках выплаты неустойки. Тренер получит около 2 миллионов

Стало известно, почему «Спартак» еще не объявил о расторжении контракта с Руем Виторией.
По информации «РБ-Спорт», 51-летний португалец пока не получил документ о расторжении контракта, потому что стороны не могут договориться о дедлайне по выплате неустойки, которая составляет около 2 миллионов евро.
«Спартак» намерен растянуть выплату неустойки, Витория же хочет получить всю сумму как можно быстрее.
- Витория возглавляет команду с мая.
- Его контракт с клубом действует до 2023 года.
- Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.
Источник: «РБ-Спорт»