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    Селихов подарил спартаковскому музею перчатки, в которых отбил пенальти в матче с «Легией»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов отдал перчатки, в которых играл в текущем сезоне Лиги Европы, клубному музею. Он находится на «Открытие Банк Арене».

    «Именно в этих перчатках Саша творил чудеса в домашней игре с «Наполи», парировал пенальти от Джейми Варди в гостевом поединке с «Лестером» и отразил еще один решающий одиннадцатиметровый на 98-й минуте матча в Варшаве против «Легии», – написал клуб.

    • Тот отбитый пенальти помог «Спартаку» выйти в плей-офф Лиги Европы.
    • Селихов назвал игру с «Легией» матчем жизни.
    • Спартаковский музей открыт для всех желающих (с учетом коронавирусных ограничений).

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4386

      R_a_i_n 49 минут назад

      А Зюба в музей свой кутак сдал?

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      Рейтинг: +7285

      mihail200606 1 час назад

      Никто не просил, но он подарил..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55261

      portero 1 час назад

      На аукцион их, вот если ЛЕ взять, то тогда можно и в музей...

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