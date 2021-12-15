Селихов подарил спартаковскому музею перчатки, в которых отбил пенальти в матче с «Легией»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов отдал перчатки, в которых играл в текущем сезоне Лиги Европы, клубному музею. Он находится на «Открытие Банк Арене».

«Именно в этих перчатках Саша творил чудеса в домашней игре с «Наполи», парировал пенальти от Джейми Варди в гостевом поединке с «Лестером» и отразил еще один решающий одиннадцатиметровый на 98-й минуте матча в Варшаве против «Легии», – написал клуб.