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    Бувач – о продлении контракта: «С большим удовольствием продолжу работу в «Динамо»

    Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

    «С большим удовольствием продолжу работу в «Динамо». На мой взгляд, мы создали хорошую основу для дальнейшего развития команды и академии.

    В клубе очень здорово выстроены все процессы, так что можно реализовывать наши планы и проекты, чтобы порадовать наших болельщиков», – сказал 60-летний босниец.

    • Бувач работает в «Динамо» с февраля 2020 года.
    • Стороны продлили контракт до конца сезона-2023/24.
    • Команда после 18 туров идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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