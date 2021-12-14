Бувач – о продлении контракта: «С большим удовольствием продолжу работу в «Динамо»

Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«С большим удовольствием продолжу работу в «Динамо». На мой взгляд, мы создали хорошую основу для дальнейшего развития команды и академии.

В клубе очень здорово выстроены все процессы, так что можно реализовывать наши планы и проекты, чтобы порадовать наших болельщиков», – сказал 60-летний босниец.