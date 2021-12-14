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    «Динамо» продлило контракт с Бувачем до 2024 года

    «Динамо» объявило о продлении контракта со спортивным директором Желько Бувачем.

    Новое соглашение с 60-летним боснийцем рассчитано до 2024 года.

    • Бувач работает в «Динамо» с октября 2020 года.
    • Сообщалось, что контракт с «Динамо» также продлит Сандро Шварц.
    • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 12:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +23333

      vladimir-7 31 секунду назад

      В Динамо всё продумано и сбалансировано в руководстве и в команде
      в целом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +462

      111Hunter111 20 минут назад

      Хорошая новость, двигаемся дальше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +686

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Круто. Динамовцы молодцы!

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