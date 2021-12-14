«Динамо» продлило контракт с Бувачем до 2024 года

«Динамо» объявило о продлении контракта со спортивным директором Желько Бувачем.

Новое соглашение с 60-летним боснийцем рассчитано до 2024 года.

Бувач работает в «Динамо» с октября 2020 года.

Сообщалось, что контракт с «Динамо» также продлит Сандро Шварц .

. «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.