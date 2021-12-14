«Динамо» продлило контракт с Бувачем до 2024 года

В Динамо всё продумано и сбалансировано в руководстве и в команде
в целом.
«Динамо» объявило о продлении контракта со спортивным директором Желько Бувачем.
Новое соглашение с 60-летним боснийцем рассчитано до 2024 года.
- Бувач работает в «Динамо» с октября 2020 года.
- Сообщалось, что контракт с «Динамо» также продлит Сандро Шварц.
- «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
Желько Бувач продлил контракт с «Динамо»Спортивный директор остаeтся с бело-голубыми до 2024 годаПродолжаем работу, Желько #ДинамоМосква #Бувач #футбол pic.twitter.com/cGRecETMsw— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 14, 2021