«СЭ»: «Динамо» на днях объявит о продлении контрактов со Шварцем и Бувачем до 2024 года

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И Шиманьски, надеюсь, не отпустят, по крайней мере до конца года, а лучше и на следующий год тоже, чтоб в ЛЧ попылить
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц и спортивный директор Желько Бувач продлят контракты со столичным клубом до лета 2024 года.
По информации «СЭ», стороны находятся в финальной стадии переговоров. О продлении контрактов будет объявлено в ближайшее время.
- Шварц и Бувач работают в «Динамо» с октября 2020 года.
- «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.