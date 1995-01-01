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    «СЭ»: «Динамо» на днях объявит о продлении контрактов со Шварцем и Бувачем до 2024 года

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц и спортивный директор Желько Бувач продлят контракты со столичным клубом до лета 2024 года.

    По информации «СЭ», стороны находятся в финальной стадии переговоров. О продлении контрактов будет объявлено в ближайшее время.

    • Шварц и Бувач работают в «Динамо» с октября 2020 года.
    • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 2 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +360

      КаДеС 7 минут назад

      Хорошо
      И Шиманьски, надеюсь, не отпустят, по крайней мере до конца года, а лучше и на следующий год тоже, чтоб в ЛЧ попылить

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      Рейтинг: +2212

      Ziklop 1 час назад

      немцы будут работать спокойно, работой обеспечены. результат дают.

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