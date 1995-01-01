«СЭ»: «Динамо» на днях объявит о продлении контрактов со Шварцем и Бувачем до 2024 года

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц и спортивный директор Желько Бувач продлят контракты со столичным клубом до лета 2024 года.

По информации «СЭ», стороны находятся в финальной стадии переговоров. О продлении контрактов будет объявлено в ближайшее время.