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    «СЭ»: лидеры «Спартака» не поддержали Виторию. Команде объявили об отставке еще в октябре

    Стал известны подробности отставки Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

    «Вопрос о том, насколько болезненно коллектив воспримет возможный уход Витории, задавался лидерам. Ответ каждый раз оказывался в духе «ничего страшного не произойдет», – сообщает «СЭ».

    «Спартак» сообщил футболистам об отставке Витории в октябре – после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Ключевым фактором в принятии решения стало разгромное поражение от «Зенита» (1:7) в 12-м туре.

    «Именно этот разгром, насколько нам известно, стал последней каплей, переполнившей чашу терпения клубного начальства.

    При этом акционеры поначалу занесли над головой главного тренера меч сразу после фиаско на «Газпром Арене». Но, чуть остыв, не стали опускать его из двух соображений. Первое – чтобы не портить репутацию самого Руя. Второе – посмотреть, что будет происходить до зимней паузы».

    • В ближайшие дни «Спартак» должен возглавить Паоло Ваноли.
    • Витория возглавляет команду с мая. Его контракт с клубом действует до 2023 года.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а в ЛЕ вышел из группы с 1-й строчки.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии14
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      Рейтинг: +7534

      piligrim1986 4 минуты назад

      вот такие вот лидеры...

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      Рейтинг: +13236

      Hektor 84 11 минут назад

      Ох как они прям заботились о репутации Руя! Лучше футболистов на усиление прикупили заботливые!

      0
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      Рейтинг: +1397

      vmonomah17 14 минут назад

      Да его раньше не выгоняли, чтобы огромную неустойеу не платить.

      0
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      Рейтинг: +18098

      derrik2000 33 минуты назад

      Самая смешная футбольная шутка 2021 года в России.
      Смешная и короткая - ЛИДЕРЫ СПАРТАКА!
      ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +2651

      Валерий2705 40 минут назад

      У сраптака есть лидеры?) Да даже по таким ответам, видно, что это не лидеры, а д.е.р.ь.м.о. По приколу наверно каждые пол года тренера менять. Ваноли следующий в очереди на неустоечку в пару лямов) Лёня щедрый, платит всем, между тем на Лукойле как раз бензин подорожал, всей страной провожаем Руя))

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      Рейтинг: +1846

      spam2009 52 минуты назад

      Таких лидеров - на кол, вот и все. К сожалению стыдно за спартак

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      Рейтинг: +13287

      житель СПб 55 минут назад

      В этих обстоятельствах Рую - сочувствия! Удачи!

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      Рейтинг: +13287

      житель СПб 55 минут назад

      То есть факт слива тренера подтверждается? И делается это в Спартаке уже неоднократно. Что ОЧЕНЬ плохо характеризует команду. Да, у нас в Зените тоже была такая ситуация - когда Широков (более хитрый) и Денисов (простоватый) развалили команду. Это не забылось до сих пор. Игроков таких надо гнать!

      2
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      Рейтинг: +4230

      mopecekca > житель СПб 28 минут назад

      слушай, что то на ветке с отдыхом дзюбай ты не отписывался, зато здесь первый! не надо верить всяким СЭ

      0
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      Рейтинг: +8562

      САДЫЧОК 1 час назад

      Лидеры ? И кто , они Джикия , Ребров ? Срать , на этих лидеров !
      Нет , сейчас в Спартаке лидеров !

      5
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      Рейтинг: +250

      Отжогин 1 час назад

      В общем - Руя к руям, да здравствует (или посочувствуйте?) Ваноли. Кстати, читателями СЭ уже запущена байка, что-де Федун с Заремой судейство проплатили, дабы замену без проблем провернуть.

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