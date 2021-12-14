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  • «СЭ»: лидеры «Спартака» не поддержали Виторию. Команде объявили об отставке еще в октябре

«СЭ»: лидеры «Спартака» не поддержали Виторию. Команде объявили об отставке еще в октябре

14 декабря 2021, 08:55
18

Стал известны подробности отставки Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Вопрос о том, насколько болезненно коллектив воспримет возможный уход Витории, задавался лидерам. Ответ каждый раз оказывался в духе «ничего страшного не произойдет», – сообщает «СЭ».

«Спартак» сообщил футболистам об отставке Витории в октябре – после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Ключевым фактором в принятии решения стало разгромное поражение от «Зенита» (1:7) в 12-м туре.

«Именно этот разгром, насколько нам известно, стал последней каплей, переполнившей чашу терпения клубного начальства.

При этом акционеры поначалу занесли над головой главного тренера меч сразу после фиаско на «Газпром Арене». Но, чуть остыв, не стали опускать его из двух соображений. Первое – чтобы не портить репутацию самого Руя. Второе – посмотреть, что будет происходить до зимней паузы».

  • В ближайшие дни «Спартак» должен возглавить Паоло Ваноли.
  • Витория возглавляет команду с мая. Его контракт с клубом действует до 2023 года.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а в ЛЕ вышел из группы с 1-й строчки.

Витория: «Не хочу ничего говорить о своем будущем в «Спартаке»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (18)
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САДЫЧОК
1639464440
Лидеры ? И кто , они Джикия , Ребров ? Срать , на этих лидеров ! Нет , сейчас в Спартаке лидеров !
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житель СПб
1639465255
То есть факт слива тренера подтверждается? И делается это в Спартаке уже неоднократно. Что ОЧЕНЬ плохо характеризует команду. Да, у нас в Зените тоже была такая ситуация - когда Широков (более хитрый) и Денисов (простоватый) развалили команду. Это не забылось до сих пор. Игроков таких надо гнать!
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житель СПб
1639465291
В этих обстоятельствах Рую - сочувствия! Удачи!
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spam2009
1639465464
Таких лидеров - на кол, вот и все. К сожалению стыдно за спартак
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Валерий2705
1639466184
У сраптака есть лидеры?) Да даже по таким ответам, видно, что это не лидеры, а д.е.р.ь.м.о. По приколу наверно каждые пол года тренера менять. Ваноли следующий в очереди на неустоечку в пару лямов) Лёня щедрый, платит всем, между тем на Лукойле как раз бензин подорожал, всей страной провожаем Руя))
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derrik2000
1639466584
Самая смешная футбольная шутка 2021 года в России. Смешная и короткая - ЛИДЕРЫ СПАРТАКА! ))))))))))))))))
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Hektor 84
1639467937
Ох как они прям заботились о репутации Руя! Лучше футболистов на усиление прикупили заботливые!
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Дедуктор
1639468990
Глянул на фотку Ванильного Всё стало ясно. Явно, понравился такой наставник хозяйке лудуса. Симпатичный, холеричный, у очках сексуальных. Модель! Волосы волнистые, шелковистые. Неплохой, в общем, вкус у хозяйки. Другое дело, что сам хозяин лудуса Фердыщенко на фоне такого Ванильного будет смотреться совсем отстойно. Но ... бапки имеет. Наймёт наймита. Чтобы за хозяйкой присмотреть. А плебсу - запастись попкорном и с восторгом наблюдать. Как хозяйка сейчас своему протеже будет пачками добротных рабов закупать Не ван-дейков и холандов, конечно. Но живой товар будет, вполне себе, приличный. Половина нынешнего состава бригады отправится по арендам и просто за ворота. Хотя, более правильно было бы их на рудники сплавить. Как в старину хозяева лудусов с нерадивыми и мятежными гладиаторами поступали.
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DOCTOR PENALTY
1639475039
Так и хочется заменить в слове лидеры первую букву на "п". Кто они? Сомневаюсь, что такое могли сказать Жиго или Селихов. А остальные пусть смело засунут своё мнение себе в жопу. Как же достал этот федуновский бардак!
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Fancyfall
1639496566
результатов нет, игры нет, тренера теперь тоже нет, а лидеры есть, однако...
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