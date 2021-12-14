«СЭ»: лидеры «Спартака» не поддержали Виторию. Команде объявили об отставке еще в октябре

Стал известны подробности отставки Руя Витории с поста главного тренера «Спартака».

«Вопрос о том, насколько болезненно коллектив воспримет возможный уход Витории, задавался лидерам. Ответ каждый раз оказывался в духе «ничего страшного не произойдет», – сообщает «СЭ».

«Спартак» сообщил футболистам об отставке Витории в октябре – после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Ключевым фактором в принятии решения стало разгромное поражение от «Зенита» (1:7) в 12-м туре.

«Именно этот разгром, насколько нам известно, стал последней каплей, переполнившей чашу терпения клубного начальства.

При этом акционеры поначалу занесли над головой главного тренера меч сразу после фиаско на «Газпром Арене». Но, чуть остыв, не стали опускать его из двух соображений. Первое – чтобы не портить репутацию самого Руя. Второе – посмотреть, что будет происходить до зимней паузы».

В ближайшие дни «Спартак» должен возглавить Паоло Ваноли .

. Витория возглавляет команду с мая. Его контракт с клубом действует до 2023 года.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а в ЛЕ вышел из группы с 1-й строчки.

Витория: «Не хочу ничего говорить о своем будущем в «Спартаке»