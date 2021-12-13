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    Витория: «Не хочу ничего говорить о своем будущем в «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория снова отказался от комментариев о своем возможном уходе из клуба.

    «Что касается будущего, сейчас мы отправляемся в Москву. Не хочу ничего говорить, пока у меня есть действующий контракт со «Спартаком», я очень профессиональный и лояльный тренер.

    Сейчас мы не будем говорить о моeм будущем в «Спартаке», потом – может быть», – сказал португалец.

    • Витория возглавляет команду с мая.
    • Его контракт с клубом действует до 2023 года.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а в ЛЕ вышел из группы с 1-й строчки.
    • Ожидается, что на этой неделе новым тренером москвичей станет Паоло Ваноли.

    У «Спартака» при Витории больше поражений, чем побед

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2021 21:58
    Комментарии17
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      Рейтинг: +19174

      JTherry 35 минут назад

      Руя хотели уволить сразу после разгрома в Питере... но поняли, какой удар будет по репутации тренера, решили дать доиграть до зимнего перерыва... теперь отставка будет точно, уже определена сумма неустойки за разрыв контракта - 2,25 млн. евро + 0,25 штабу... в еврокубках прыгнули выше головы, команда играла со сверхмотивацией, а в РПЛ - полная задница и 9-е место... конечно, все можно оправдать заезженной фразой, что "это - футбол", но это плохой футбол, с потерей "раздевалки"...

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      Рейтинг: +1019

      Andrew01 52 минуты назад

      Он уйдет и это будет лучше для всех, я поддерживаю Руя, но руководство под него не будет усиливать состав зимой, и мучения с Мелкадзе, 40+ игр 0 голов, и Ломовицким, который не развивается с 19 лет, Ларссоном мечтающим свалить из команды, зазнавшимся Соболевым и им подобным продолжатся. Зарема будет доказывать свою правоту, что Тодеско с этим составом занял 2 место, а тут провал - значит тренер плохой. Поэтому смена тренера единственный выход, но хотелось бы посмотреть на Ваноли с этим составом как будет играть, но ему наверное купят 5-6 хороших игроков и команда начнет набирать очки.

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      Рейтинг: +3892

      ySS 1 час назад

      Вопросов много к тренеру, к игрокам, к последним гораздо больше.

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      Рейтинг: +761

      хав_бек 1 час назад

      Руй, просто не понял во что играют в РПЛ))) он то футбольный тренер

      Поэтому в Европе есть результат, а во внутреннем чемпионате нет(

      1
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      Рейтинг: +13233

      Hektor 84 1 час назад

      Руй в любом случае спасибо! Без летнего усиления и с деградировавшим составом выйти с первого места в ЛЕ не каждому дано. И при том что соперники были хорошего уровня. А усиление был тот шлак от которого Тед отказался. Федун продай Спартак или поменяй жену.

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      Рейтинг: +3991

      мы_не_рабы > Hektor 84 1 час назад

      С усилением - согласен, хотя этот вопрос к Попову, а вот почему состав деградировал при новом тренере? Это вопрос к тренеру. А призывы к Федуну - это от лукавого, ведь понятно что клуб он не продаст, если не дадут Очень Больших денег, да и жену не поменяет.

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      Рейтинг: +3892

      ySS > мы_не_рабы 1 час назад

      Не обращал внимание, что состав без свежей горячей крови деградировал у нас и раньше, ещё со времен первого пришествия Валеры.

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      Рейтинг: +867

      Spartak №1 > Hektor 84 1 час назад

      Деградация состава??? Крала продали, Понсе травмирован, Ларсону царевна запретила при Руе забивать. Остаются Зобнин, 2 Джи, Бака, Мозес, Айртон и Селя. Остальной шлак при Тедди сидела в запасе а при Руе играют из за нехватки кадров

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      Рейтинг: +8813

      Alekxei Z. 1 час назад

      Бестактный и дебильный вопрос , наверно только наши журналисты на это способны.
      Ждём решения руководства.

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      Рейтинг: +3991

      мы_не_рабы > Alekxei Z. 1 час назад

      Всё верно, будет заседание совета директоров Спартака и там будет решён этот вопрос.

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      Рейтинг: +280

      Я Памятник Себе 1 час назад

      В Спартаке будущего не бывает. Проект убыточный.

      0
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      Рейтинг: +8813

      Alekxei Z. > Я Памятник Себе 1 час назад

      " Нерукотворный" может назовёшь кто у нас не убыточный ?

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      Рейтинг: +3991

      мы_не_рабы > Alekxei Z. 1 час назад

      Не может - он же памятник!

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      Рейтинг: +325

      the teacher 1 час назад

      о каком будущем? Руй ну ты чего? )))

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      Рейтинг: +13282

      житель СПб 1 час назад

      Не надо говорить, Виттория! Вы - хороший мужик, судя по всему; в Европе добились того, чего не было 25 лет (справедливости ради - на базе Тедеско)... А остальное - ну что поделаешь...

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      Рейтинг: +3892

      ySS > житель СПб 1 час назад

      От "базы Тедеско" остались Мозес, Жиго и Джикия.
      Остальная часть раньше или позже слилась даже из состава. То, что произошло в Европе, большое везение и фарт, не имеющий никакого отношения к предыдущему тренеру.

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      Рейтинг: +15358

      Garrincha58 1 час назад

      всё сказала игра и место 9-е и разница мячей -6

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