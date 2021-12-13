Витория: «Не хочу ничего говорить о своем будущем в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория снова отказался от комментариев о своем возможном уходе из клуба.
«Что касается будущего, сейчас мы отправляемся в Москву. Не хочу ничего говорить, пока у меня есть действующий контракт со «Спартаком», я очень профессиональный и лояльный тренер.
Сейчас мы не будем говорить о моeм будущем в «Спартаке», потом – может быть», – сказал португалец.
- Витория возглавляет команду с мая.
- Его контракт с клубом действует до 2023 года.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а в ЛЕ вышел из группы с 1-й строчки.
- Ожидается, что на этой неделе новым тренером москвичей станет Паоло Ваноли.
У «Спартака» при Витории больше поражений, чем побед
Источник: «Чемпионат»