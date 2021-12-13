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  • Витория: «Не хочу ничего говорить о своем будущем в «Спартаке»

Витория: «Не хочу ничего говорить о своем будущем в «Спартаке»

13 декабря 2021, 21:58
15

Главный тренер «Спартака» Руй Витория снова отказался от комментариев о своем возможном уходе из клуба.

«Что касается будущего, сейчас мы отправляемся в Москву. Не хочу ничего говорить, пока у меня есть действующий контракт со «Спартаком», я очень профессиональный и лояльный тренер.

Сейчас мы не будем говорить о моeм будущем в «Спартаке», потом – может быть», – сказал португалец.

  • Витория возглавляет команду с мая.
  • Его контракт с клубом действует до 2023 года.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ, а в ЛЕ вышел из группы с 1-й строчки.
  • Ожидается, что на этой неделе новым тренером москвичей станет Паоло Ваноли.

У «Спартака» при Витории больше поражений, чем побед

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (15)
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Garrincha58
1639422273
всё сказала игра и место 9-е и разница мячей -6
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житель СПб
1639422510
Не надо говорить, Виттория! Вы - хороший мужик, судя по всему; в Европе добились того, чего не было 25 лет (справедливости ради - на базе Тедеско)... А остальное - ну что поделаешь...
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the teacher
1639422524
о каком будущем? Руй ну ты чего? )))
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Hektor 84
1639423515
Руй в любом случае спасибо! Без летнего усиления и с деградировавшим составом выйти с первого места в ЛЕ не каждому дано. И при том что соперники были хорошего уровня. А усиление был тот шлак от которого Тед отказался. Федун продай Спартак или поменяй жену.
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хав_бек
1639424653
Руй, просто не понял во что играют в РПЛ))) он то футбольный тренер Поэтому в Европе есть результат, а во внутреннем чемпионате нет(
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ySS
1639424691
Вопросов много к тренеру, к игрокам, к последним гораздо больше.
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Andrew01
1639426047
Он уйдет и это будет лучше для всех, я поддерживаю Руя, но руководство под него не будет усиливать состав зимой, и мучения с Мелкадзе, 40+ игр 0 голов, и Ломовицким, который не развивается с 19 лет, Ларссоном мечтающим свалить из команды, зазнавшимся Соболевым и им подобным продолжатся. Зарема будет доказывать свою правоту, что Тодеско с этим составом занял 2 место, а тут провал - значит тренер плохой. Поэтому смена тренера единственный выход, но хотелось бы посмотреть на Ваноли с этим составом как будет играть, но ему наверное купят 5-6 хороших игроков и команда начнет набирать очки.
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JTherry
1639427056
Руя хотели уволить сразу после разгрома в Питере... но поняли, какой удар будет по репутации тренера, решили дать доиграть до зимнего перерыва... теперь отставка будет точно, уже определена сумма неустойки за разрыв контракта - 2,25 млн. евро + 0,25 штабу... в еврокубках прыгнули выше головы, команда играла со сверхмотивацией, а в РПЛ - полная задница и 9-е место... конечно, все можно оправдать заезженной фразой, что "это - футбол", но это плохой футбол, с потерей "раздевалки"...
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