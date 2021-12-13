У «Спартака» при Витории больше поражений, чем побед

Походу на выход идет, но это будет ошибкой, как то нелогично обыгрывать Наполи и Легию, но проигрывать Сочи, да еще с таким счетом.
Нужно дать Витории закончить сезон как бы там ни было.
«Спартак» ушел на зимнюю паузу, разгромно проиграв «Сочи» (0:3).
Московская команда в этом сезоне одержала девять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
- С мая «Спартак» возглавляет Руй Витория.
- Москвичи занимают 9-е место в таблице РПЛ.
- В Лиге Европы команда вышла из группы с 1-й строчки.