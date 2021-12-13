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    У «Спартака» при Витории больше поражений, чем побед

    «Спартак» ушел на зимнюю паузу, разгромно проиграв «Сочи» (0:3).

    Московская команда в этом сезоне одержала девять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

    • С мая «Спартак» возглавляет Руй Витория.
    • Москвичи занимают 9-е место в таблице РПЛ.
    • В Лиге Европы команда вышла из группы с 1-й строчки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2021 21:24
    Комментарии18
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      Рейтинг: +151

      Venom888 21 минуту назад

      Походу на выход идет, но это будет ошибкой, как то нелогично обыгрывать Наполи и Легию, но проигрывать Сочи, да еще с таким счетом.

      Нужно дать Витории закончить сезон как бы там ни было.

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      Рейтинг: +828

      qawzsexdr 27 минут назад

      Ещё бы, при судейском заговоре попробуйте по другому. Вот в ЛЕ нет заговора и пожалуйста.

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      Рейтинг: +3525

      Питерский князь 53 минуты назад

      Есть куда рости.
      Спартак даешь 100% поражений=привет пердив!
      :))))

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      Рейтинг: +997

      Alex Flash > Питерский князь 43 минуты назад

      дайте каждому по миллирдному спонсору и тогда можно говорить.Вы с вашими миллиардами еле в евровесну вышли. Было бы 10 газпромов спонсоров-вот тогда бы была резня в лиге. а так кто как может так и гребет

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      Рейтинг: +828

      qawzsexdr > Alex Flash 31 минуту назад

      Лукойл, самая беднейшая компания.

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      Рейтинг: +179

      Slavan62 1 час назад

      Да тут хот Гвардиолу ставь, если мысли о Канарах. Их каждое утро на Тарасовке для тонуса пи...дить надо

      0
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      Рейтинг: +9860

      ivany4 2 часа назад

      Бывает и такое.
      Тем интересней будет весной.))

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      Рейтинг: +174

      (Меня за банили) 2 часа назад

      И Витория в этом абсолютно не виноват.

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      Рейтинг: +3991

      мы_не_рабы 2 часа назад

      Витория, как в лучших традициях большевиков - старую команду разрушил, а новую не создал.

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      Рейтинг: +473

      semm 2 часа назад

      в этом году "Спартак" у нас работает на ЭКСПОРТ - правда первый год за 5 лет. Ну что же - будем ждать дальше, нам не привыкать!

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      Рейтинг: +13236

      ilichkadr 2 часа назад

      Не только больше поражений, чем побед, а и больше пропущенных (26), чем забитых мячей (20). Больше всех собрали красных карточек.........

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      Рейтинг: +88

      ugc-gaming 2 часа назад

      Зато буква Р есть в имени - это к победе вроде бы

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