Погребняк – о «Зените» в Лиге Европы: «Почему бы не повторить успех 2008 года?»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о результате жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы.

Соперником петербургской команды стал «Бетис».

«Если брать по аналогии 2008-й год, когда мы тоже попали на испанскую команду, был сильнейший жребий на тот момент, также начинали в Санкт-Петербурге, как и тогда, то почему бы не повторить тот успех?

Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный «Вильярреал», почему бы «Зениту» это не попробовать?

«Зенит» совершил дорогие покупки, Клаудиньо вообще номер один, отлично себя зарекомендовывает. Есть лидеры, поэтому я думаю, что шансы хорошие, 50 на 50», – сказал Погребняк.

В 2008 году «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА.

Первый стыковой матч ЛЕ с «Бетисом» пройдет 17 февраля, ответный – 24 февраля.

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