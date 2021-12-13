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  • Погребняк – о «Зените» в Лиге Европы: «Почему бы не повторить успех 2008 года?»

Погребняк – о «Зените» в Лиге Европы: «Почему бы не повторить успех 2008 года?»

13 декабря 2021, 20:28
4

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о результате жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы.

Соперником петербургской команды стал «Бетис».

«Если брать по аналогии 2008-й год, когда мы тоже попали на испанскую команду, был сильнейший жребий на тот момент, также начинали в Санкт-Петербурге, как и тогда, то почему бы не повторить тот успех?

Тогда тоже никто не верил, что мы сможем пройти мощный «Вильярреал», почему бы «Зениту» это не попробовать?

«Зенит» совершил дорогие покупки, Клаудиньо вообще номер один, отлично себя зарекомендовывает. Есть лидеры, поэтому я думаю, что шансы хорошие, 50 на 50», – сказал Погребняк.

  • В 2008 году «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА.
  • Первый стыковой матч ЛЕ с «Бетисом» пройдет 17 февраля, ответный – 24 февраля.

Ловрен: «Матч с «Бетисом» – отличная возможность показать, что «Зенит» может играть против испанских команд»

Семак – о «Бетисе»: «Зениту» достался непростой соперник, который сейчас на ходу. Но «Наполи» и «Лацио» сильнее»

Источник: ТАСС
Лига Европы Зенит Бетис Погребняк Павел
Комментарии (4)
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raritet
1639420636
А оно Зениту нужно? Важнее команду готовить к борьбе за Чемпионство и попадание в ЛЧ. Игра с Динамо показала разницу между командой играющей один раз в неделю и после таких энергозатратных как Зенит- Челси.
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Лфшт
1639420859
Потому что в этом Зените люди бабло рубят, а не титулы
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Давид59
1639427752
Зенит образца 2008-го года был одной из сильнейших команд Европы. Сегодня это далеко не так. Паша ляпнул, конечно.
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Hektor 84
1639464426
Паша закуси )
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