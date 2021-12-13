Ловрен: «Матч с «Бетисом» – отличная возможность показать, что «Зенит» может играть против испанских команд»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы. Клуб из Петербурга сыграет с «Бетисом».
«Я хотел, чтобы «Зениту» попалось загребское «Динамо». Ведь это клуб моей молодости. «Бетис» – интересный жребий, хорошая команда.
Это отличная возможность для нас показать, что мы можем качественно играть против испанских команд», – сказал Ловрен.
- Первый матч пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра состоится 24 февраля в Севилье.
- Победитель выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.
- «Зенит» ни разу не играл с «Бетисом».
Источник: «Чемпионат»