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    Ловрен: «Матч с «Бетисом» – отличная возможность показать, что «Зенит» может играть против испанских команд»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы. Клуб из Петербурга сыграет с «Бетисом».

    «Я хотел, чтобы «Зениту» попалось загребское «Динамо». Ведь это клуб моей молодости. «Бетис» – интересный жребий, хорошая команда.

    Это отличная возможность для нас показать, что мы можем качественно играть против испанских команд», – сказал Ловрен.

    • Первый матч пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра состоится 24 февраля в Севилье.
    • Победитель выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.
    • «Зенит» ни разу не играл с «Бетисом».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      ВасяК 54 минуты назад

      Чего сказал,сам то понял???

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