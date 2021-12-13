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    Семак – о «Бетисе»: «Зениту» достался непростой соперник, который сейчас на ходу. Но «Наполи» и «Лацио» сильнее»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о «Бетисе» – сопернике по стыковым матчам Лиги Европы.

    — До жеребьевки я говорил, что есть четыре клуба, которые выделяются на общем фоне, — это «Наполи», «Лацио», «Реал Сосьедад» и «Бетис». Вчера «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 4:0, значит, из этой четверки есть более сильные три клуба.

    Нам попался очень непростой соперник, который сейчас на ходу, занимает третье место в Примере, по забитым мячам уступает только «Реалу», насколько я знаю.

    С испанцами всегда очень тяжело играть, учитывая их техническое оснащение, контроль мяча, так что это не самый удачный жребий. Может, и не самый плохой, потому что «Наполи» и «Лацио», я считаю, еще более сильные команды.

    — Может быть, уже кого-то выделите в составе «Бетиса»?

    — Конечно, пока я не изучал их. Изучим еще подробнее. В их составе достаточно известных игроков. Тот же Бельерин, Вильям Карвалью, Гидо Родригес — достаточно футболистов на виду. Из наиболее известных — Каналес, Фекир. У них достаточно классных игроков.

    • Первый матч пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра состоится 24 февраля в Севилье.
    • Победитель выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.
    • «Зенит» ни разу не играл с «Бетисом».

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15012

      paracetamol 1 минуту назад

      В Питере надо выносить как Мальмю!

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