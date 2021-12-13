Семак – о «Бетисе»: «Зениту» достался непростой соперник, который сейчас на ходу. Но «Наполи» и «Лацио» сильнее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о «Бетисе» – сопернике по стыковым матчам Лиги Европы.

— До жеребьевки я говорил, что есть четыре клуба, которые выделяются на общем фоне, — это «Наполи», «Лацио», «Реал Сосьедад» и «Бетис». Вчера «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 4:0, значит, из этой четверки есть более сильные три клуба.

Нам попался очень непростой соперник, который сейчас на ходу, занимает третье место в Примере, по забитым мячам уступает только «Реалу», насколько я знаю.

С испанцами всегда очень тяжело играть, учитывая их техническое оснащение, контроль мяча, так что это не самый удачный жребий. Может, и не самый плохой, потому что «Наполи» и «Лацио», я считаю, еще более сильные команды.

— Может быть, уже кого-то выделите в составе «Бетиса»?

— Конечно, пока я не изучал их. Изучим еще подробнее. В их составе достаточно известных игроков. Тот же Бельерин, Вильям Карвалью, Гидо Родригес — достаточно футболистов на виду. Из наиболее известных — Каналес, Фекир. У них достаточно классных игроков.

Первый матч пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра состоится 24 февраля в Севилье.

Победитель выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

«Зенит» ни разу не играл с «Бетисом».

Ловрен: «Матч с «Бетисом» – отличная возможность показать, что «Зенит» может играть против испанских команд»