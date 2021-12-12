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Скопинцев – об игре с «Зенитом»: «Ничья в пользу «Динамо»

12 декабря 2021, 16:41
12

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал итог матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Он удовлетворен ничьей.

«Первый тайм плохой – это наша тенденция, когда ужалят, тогда включаем обороты. По первому тайму «Зенит» заслуживал победу, во втором мы. Это больше ментальная проблема, каждый не хотел брать ответственность на себя. Сандро Шварц в перерыве сказал, чтобы мы получали удовольствие от футбола.

У «Зенита» такая обойма, что каждый может каждого подменить.

Эта ничья в пользу «Динамо». Оставляем два очка разницы, весной будем сильнее и можем достать первое место.

У нас очень-очень молодая команда, где-то опыта не хватает. «Зенит» с «Челси» вон играл, о чeм говорить», – сказал Скопинцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
  • «Динамо» отстает на 2 очка.
  • Чемпионат возобновится в феврале.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Скопинцев Дмитрий
Комментарии (12)
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житель СПб
1639317309
Скопинцев, и Ваше хулиганство на поле - тоже в пользу Динамо. Только это не совсем футбол. Это то, после чего нормальным людям стыдно.
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Борисыч1
1639319950
Куле сравнивать. Официально бюджеты сравнить нелегко, но трансферную суммарную стоимость игроков Зенита и Динамо каждый может сам увидеть.
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Vitaga
1639321192
очень жаль что Макаров не В Рубине. ладно Азмуна продали в Зенит. плохая практика продавать молодых и лучших в клубы конкуренты. надо продавать старых или молодых бестолковых
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Отжогин
1639325707
Цитата: "...весной будем сильнее и можем достать первое место.". А на что гаспрем и судилы продажные? забыл, что ли?
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Кронштадт65
1639334286
бред, должны были забирать три очка, теперь трындят о положительной ничье?!! ЗЕНИТ во втором тайме минус ПЯТЬ игроков основы........
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paracetamol
1639374133
Играть с ментами - себе дороже. Всю основу могут выбить, костоломы!
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vladimir-7
1639377633
Эта ничья в пользу не только Динамо.
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