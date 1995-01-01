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    Скопинцев – об игре с «Зенитом»: «Ничья в пользу «Динамо»

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал итог матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Он удовлетворен ничьей.

    «Первый тайм плохой – это наша тенденция, когда ужалят, тогда включаем обороты. По первому тайму «Зенит» заслуживал победу, во втором мы. Это больше ментальная проблема, каждый не хотел брать ответственность на себя. Сандро Шварц в перерыве сказал, чтобы мы получали удовольствие от футбола.

    У «Зенита» такая обойма, что каждый может каждого подменить.

    Эта ничья в пользу «Динамо». Оставляем два очка разницы, весной будем сильнее и можем достать первое место.

    У нас очень-очень молодая команда, где-то опыта не хватает. «Зенит» с «Челси» вон играл, о чeм говорить», – сказал Скопинцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +700

      Борисыч1 6 минут назад

      Куле сравнивать. Официально бюджеты сравнить нелегко, но трансферную суммарную стоимость игроков Зенита и Динамо каждый может сам увидеть.

      0
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      Рейтинг: +13171

      житель СПб 50 минут назад

      Скопинцев, и Ваше хулиганство на поле - тоже в пользу Динамо. Только это не совсем футбол. Это то, после чего нормальным людям стыдно.

      1
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      Рейтинг: +700

      Борисыч1 > житель СПб 3 минуты назад

      Да, млин, надоел уже...Если Скопа хулиганил, то почему только одна ЖК у Моро и Сантоса? А у Скопы наоборот травма?

      0
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