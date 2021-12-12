Скопинцев – об игре с «Зенитом»: «Ничья в пользу «Динамо»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал итог матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Он удовлетворен ничьей.

«Первый тайм плохой – это наша тенденция, когда ужалят, тогда включаем обороты. По первому тайму «Зенит» заслуживал победу, во втором мы. Это больше ментальная проблема, каждый не хотел брать ответственность на себя. Сандро Шварц в перерыве сказал, чтобы мы получали удовольствие от футбола.

У «Зенита» такая обойма, что каждый может каждого подменить.

Эта ничья в пользу «Динамо». Оставляем два очка разницы, весной будем сильнее и можем достать первое место.

У нас очень-очень молодая команда, где-то опыта не хватает. «Зенит» с «Челси» вон играл, о чeм говорить», – сказал Скопинцев в эфире телеканала «Матч Премьер».