Рангник: «Матч с «Норвичем» для нас выиграл Де Хеа»

Менеджер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после победы над «Норвичем» в 16-м туре АПЛ (1:0) выделил вратаря Давида Де Хеа. Испанец сделал пять сейвов.

«Игра была очень интенсивной и физически ориентированной. Я сказал тренеру «Норвича», что его команда не выглядела как аутсайдер чемпионата. Это матч для нас выиграл Де Хеа. Нам нужно прибавлять», – считает немец.