Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Рангник: «Матч с «Норвичем» для нас выиграл Де Хеа»

    Менеджер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после победы над «Норвичем» в 16-м туре АПЛ (1:0) выделил вратаря Давида Де Хеа. Испанец сделал пять сейвов.

    «Игра была очень интенсивной и физически ориентированной. Я сказал тренеру «Норвича», что его команда не выглядела как аутсайдер чемпионата. Это матч для нас выиграл Де Хеа. Нам нужно прибавлять», – считает немец.

    • Это 200-й сухой матч в карьере Де Хеа.
    • «Манчестер Юнайтед» впервые с 1903 года не пропустил в первых двух матчах чемпионата при новом тренере.
    • Рангник до «Манчестер Юнайтед» работал в «Локомотиве».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ВВС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:07
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92037
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68289
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru