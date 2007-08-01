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    Де Дзерби: «Я еще должен доказать, что достоин тренировать «Шахтер». Это клуб с богатой историей и славой»

    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поговорил о величии клуба. Итальянец считает, что он еще не соответствует славе донецкой команды.

    «Меня очень хорошо приняли на Украине, здесь замечательные люди. Конечно, прежде всего я ориентируюсь на мой футбольный клуб. Хочу выразить благодарность руководству клуба, в частности, господину президенту, всему коллективу, игрокам. Я часто повторяю, что я ещe должен доказать, что стою этой должности, которую мне доверили. Потому что «Шахтeр» – это клуб с богатой историей. Я хочу быть тренером, достойным его славы», – сказал Де Дзерби.

    • При Де Дзерби «Шахтер» занял последнее место в группе Лиги чемпионов.
    • В УПЛ команда лидирует.
    • Де Дзерби пришел в «Шахтер» летом из «Сассуоло».

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    Источник: ютуб-канал BurBuzz

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