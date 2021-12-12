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  • Де Дзерби: «Я еще должен доказать, что достоин тренировать «Шахтер». Это клуб с богатой историей и славой»

Де Дзерби: «Я еще должен доказать, что достоин тренировать «Шахтер». Это клуб с богатой историей и славой»

12 декабря 2021, 11:14
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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поговорил о величии клуба. Итальянец считает, что он еще не соответствует славе донецкой команды.

«Меня очень хорошо приняли на Украине, здесь замечательные люди. Конечно, прежде всего я ориентируюсь на мой футбольный клуб. Хочу выразить благодарность руководству клуба, в частности, господину президенту, всему коллективу, игрокам. Я часто повторяю, что я ещe должен доказать, что стою этой должности, которую мне доверили. Потому что «Шахтeр» – это клуб с богатой историей. Я хочу быть тренером, достойным его славы», – сказал Де Дзерби.

  • При Де Дзерби «Шахтер» занял последнее место в группе Лиги чемпионов.
  • В УПЛ команда лидирует.
  • Де Дзерби пришел в «Шахтер» летом из «Сассуоло».

Источник: ютуб-канал BurBuzz
Украина. Премьер-лига Италия. Серия А Шахтер Де Дзерби Роберто
Комментарии (1)
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Andrew01
1639303937
Да бросай Шахтер и приходи к Зареме, ей ничего доказывать не надо главное это - итальянец с буквой "р" в имени и фамилии)))) и всё по её мнению ты лучший тренер мира.
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