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    Серия А. «Фиорентина» разгромила «Салернитану» и опередила «Ювентус», Кокорин остался в запасе

    «Фиорентина» добилась третьей победы подряд. В матче с «Салернитаной» дубль оформил лучший бомбардир команды Душан Влахович.

    Влахович – первый игрок в истории «Фиорентины» с 30+ голами в Серии А в течение календарного года.

    Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе.

    Команда из Флоренции поднялась на пятое место, опередив «Ювентус». «Салернитана» замыкает таблицу.

    Италия. Серия А. 17-й тур

    Фиорентина – Салернитана – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бонавентура, 31; 2:0 – Влахович, 51; 3:0 – Влахович, 84; 4:0 – Малех, 90.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13101

      житель СПб 23 минуты назад

      Самим фактом наличия Кокорина пугают соперника.

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