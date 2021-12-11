Серия А. «Фиорентина» разгромила «Салернитану» и опередила «Ювентус», Кокорин остался в запасе

«Фиорентина» добилась третьей победы подряд. В матче с «Салернитаной» дубль оформил лучший бомбардир команды Душан Влахович.
Влахович – первый игрок в истории «Фиорентины» с 30+ голами в Серии А в течение календарного года.
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе.
Команда из Флоренции поднялась на пятое место, опередив «Ювентус». «Салернитана» замыкает таблицу.
Италия. Серия А. 17-й тур
Фиорентина – Салернитана – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Бонавентура, 31; 2:0 – Влахович, 51; 3:0 – Влахович, 84; 4:0 – Малех, 90.
Источник: Бомбардир.ру