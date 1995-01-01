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    Во вторник Карпин отчитается перед техкомом РФС о проделанной работе в сборной России

    Член технического комитета РФС Борис Игнатьев анонсировал выступление главного тренера сборной России Валерия Карпина на ближайшем заседании.

    Специалист во вторник, 14 декабря, отчитается о проделанной работе в национальной команде.

    «Технический комитет соберется 14 числа. Будут заслушаны отчеты тренерского состава главной команды, тренеров молодежного состава, юношеских сборных, женских и всех команд под эгидой РФС», – сказал Игнатьев.

    • Карпин возглавил сборную 23 июля.
    • Под его руководством команда финишировала на 2-м месте в группе отбора ЧМ-2022.
    • В марте россияне будут пробиваться на ЧМ-2022 через стыки. Первый соперник – Польша.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10319

      alex1951 9 минут назад

      Любят
      в России разные ненужные сборища.
      Что это дает футболу?
      Может таким образом (под маской итогов) начнут премиями ,размером в лимон кидаться?
      Если уж и подводить итоги ,так по весне....после пшеков,может и викингов.......
      Даже поговорка намекает: Цыплят по осени.......

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