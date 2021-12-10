Во вторник Карпин отчитается перед техкомом РФС о проделанной работе в сборной России

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев анонсировал выступление главного тренера сборной России Валерия Карпина на ближайшем заседании.

Специалист во вторник, 14 декабря, отчитается о проделанной работе в национальной команде.

«Технический комитет соберется 14 числа. Будут заслушаны отчеты тренерского состава главной команды, тренеров молодежного состава, юношеских сборных, женских и всех команд под эгидой РФС», – сказал Игнатьев.