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    «Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках

    «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

    Столичный клуб сыграл на ноль в еврокубках впервые с ноября 2018 года. Тогда «Спартак» добился нулевой ничьей с «Рейнджерс» в группе Лиги Европы.

    «Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках. В сезоне-2010/11 москвичи дважды обыграли «Аякс» в 1/8 финала Лиги Европы со счeтом 3:0 и 1:0.

    • Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
    • На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.
    • «Спартак» впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:04
    Комментарии7
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      Рейтинг: +15332

      Garrincha58 30 минут назад

      11 лет??? да ещё над колхозом этим надо гордится где Назаров спой нам песню или оду....

      0
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      Рейтинг: +723

      хав_бек 1 час назад

      Вот и замечательно. Любая серия когда-нибудь заканчивается.

      "Я трЭбую продолжение сухоВо!" :-)

      3
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      Рейтинг: +32

      (Меня за банили) 1 час назад

      А Руя всё-таки уволят. Как это не печально звучит.

      2
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      Рейтинг: +723

      хав_бек > (Меня за банили) 1 час назад

      Нонсенсы системы (

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      Рейтинг: +10878

      Fusballer > (Меня за банили) 58 минут назад

      И зря. Я за то, чтобы оставить. Пусть он и никак особенно себя не проявил, но видно, что главная проблема в Спартаке в данный момент не в тренере, а в руководстве и слабом составе. Толку менять на тренера такого уровня или ещё хуже нет никакого. Если уж и брать тренера, то только топа. Но у Федуна свои тараканы в голове.

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      Рейтинг: +32

      (Меня за банили) > Fusballer 57 минут назад

      У Федуна Зарема в голове. В этом тоже проблема.

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      Рейтинг: +27393

      silver29 1 час назад

      Что говорить пшеки на трибунах конечно вели себя как последнее быдло, и слава Спартаку что не дрогнули, сейв Селихова это вообще за гранью фантастики, это просто не реально трудно собраться в концовке матча на такое, единственный кто был в тот поздний вечер хотя бы нейтральным был Войцех Ковалевски комментатор польского ТВ.

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