«Спартак» обыграл «Легию» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

Столичный клуб сыграл на ноль в еврокубках впервые с ноября 2018 года. Тогда «Спартак» добился нулевой ничьей с «Рейнджерс» в группе Лиги Европы.

«Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках. В сезоне-2010/11 москвичи дважды обыграли «Аякс» в 1/8 финала Лиги Европы со счeтом 3:0 и 1:0.

Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.

На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.

парировал пенальти. «Спартак» впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.

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