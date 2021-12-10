«Спартак» обыграл «Легию» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.
Столичный клуб сыграл на ноль в еврокубках впервые с ноября 2018 года. Тогда «Спартак» добился нулевой ничьей с «Рейнджерс» в группе Лиги Европы.
«Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках. В сезоне-2010/11 москвичи дважды обыграли «Аякс» в 1/8 финала Лиги Европы со счeтом 3:0 и 1:0.
- Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
- На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.
- «Спартак» впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.
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Источник: Бомбардир.ру