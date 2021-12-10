«Спартак» вывел Россию на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам еврокубковой недели поднялась в таблице коэффициентов УЕФА с десятого на девятое место, опередив Шотландию.

Благодаря победе «Спартака» над «Легией» (1:0) и выходу клуба в плей-офф Лиги Европы в активе России стало 34,282 балла.

«Спартак» набрал 12 рейтинговых очков в этом еврокубковом сезоне – больше всех среди российских команд. В активе «Зенита» восемь баллов, «Сочи» набрал три балла, «Локомотив» – два, «Рубин» – 0,5.

Шотландия по итогам последних пяти сезонов набрала 34,100 балла и опустилась на 10-ю строчку.

Россия также значительно увеличила отрыв от Украины, идущей на 11-м месте. Страны в рейтинге разделяет 2,482 балла.