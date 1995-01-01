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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Спартак» вывел Россию на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА

    Россия по итогам еврокубковой недели поднялась в таблице коэффициентов УЕФА с десятого на девятое место, опередив Шотландию.

    Благодаря победе «Спартака» над «Легией» (1:0) и выходу клуба в плей-офф Лиги Европы в активе России стало 34,282 балла.

    «Спартак» набрал 12 рейтинговых очков в этом еврокубковом сезоне – больше всех среди российских команд. В активе «Зенита» восемь баллов, «Сочи» набрал три балла, «Локомотив» – два, «Рубин» – 0,5.

    Шотландия по итогам последних пяти сезонов набрала 34,100 балла и опустилась на 10-ю строчку.

    Россия также значительно увеличила отрыв от Украины, идущей на 11-м месте. Страны в рейтинге разделяет 2,482 балла.

    • Украинские клубы впервые за 14 лет не сыграют в плей-офф еврокубков.
    • От России в плей-офф еврокубков вышли «Спартак» (1/8 финала ЛЕ) и «Зенит» (стыки ЛЕ).
    • Шотландию представят «Рейнджерс» (стыки ЛЕ) и «Селтик» (стыки Лиги конференций).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии41
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    • ...
      Рейтинг: +23277

      vladimir-7 51 секунду назад

      Надо рассматривать это достижение, как общую заслугу всех команд, участвовавших в играх ЕК.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1319

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      1/8уже достижение для России, не каждый год балуемся а сейчас сразу два супер клуба в евровесну))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +723

      хав_бек > Frankfurt Am Main 53 минуты назад

      Да уж... стали забывать об успехах наших клубов на Евроарене.

      Поэтому и переполняют эмоции, как будто ЛЧ взяли.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23277

      vladimir-7 > хав_бек 30 минут назад

      Да память короткая, забыли, что кубок УЕФА уже
      дважды брали в 2005 и 2008 годах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4703

      TOMSON 1 час назад

      Я ору с таких заголовков. Спартак вывел! Первый сезон за 5 лет нормально в Европе играют и уже он куда-то там вывел…

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12132

      Cleaner > TOMSON 29 минут назад

      Вывел! Против факта не попрешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1348

      PNZ1985 1 час назад

      где там литейный4 с paracetoмолом за щекой)

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      FС Spаrtак > PNZ1985 1 час назад

      они дрочат друг другу

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ > PNZ1985 12 минут назад

      В дурдоме на пару)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7672

      FanatSerj 1 час назад

      Оказывается и Еврокубках играть нашим клубам можно и даже первые места в группах занимать, оказывается нет тут ничего фантастического и не так уж и давно тоже могли так играть.
      Можно много ныть про упавший уровень легионеров в РПЛ, но четыре года назад Ростов с мало внятным составом 15 очков набрал за Евросезон, причем этот состав из РПЛ никуда практически и не делся, только рассосался по разным клубам. Тут вопрос как раз больше в желании играть такие матчи, а не отбывать номер в этом году, но при это желать попадания в них же в следующем году, надо менять мотивацию клубам раз Спартак сейчас это больше исключение чем правило, чтобы у нас в первую очередь не ценилось попадание в Еврокубки, а ценились именно результаты выступления в них.
      Спартак красавчики, последний раз так сопереживал нашим клубам в Еврокубках 4 года назад, можно теперь стремиться этот интервал сократить.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1342

      Parham 1 час назад

      Что-то не видно России на 9ом месте в таблице коэф. УЕФА, на 10ом-да! Один лишний балл за выход в 1/8 недостаточен на обогнал Шотландии!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1342

      Parham > Parham 1 час назад

      "обгона"

      0
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      ...
      Рейтинг: +19084

      JTherry > Parham 1 час назад

      за выход из группы с первого места в 1/8 ЛЕ Спартак получил сразу 5 баллов, поэтому и увеличился отрыв от Шотландии...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1342

      Parham > JTherry 57 минут назад

      5 баллов -всегда давали за выход в 1/8 ЛЧ!! А не ЛЕ!! В ЛЕ НИКОГДА НЕ ДАВАЛИ ДАЖЕ 3 и более балла за выходы!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2916

      Klaido > Parham 54 минуты назад

      он на автопилоте прошел 1/16 - потому и дали:
      - выход из группы ЛЕ в плей-офф;
      - автопроход 1/16 в 1/8 плей-офф как победитель группы
      теперь скорректирован принцип начисления баллов из-за введения лиги конференций.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1342

      Parham > Klaido 52 минуты назад

      Ну хорошо, якобы ты одержал 2 победы? По 2 балла? И фиксировано всем так будут прибавлять?
      Посмотрим, если современные сервисы не информированы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2916

      Klaido > Parham 50 минут назад

      в начале осени была детальная статья на соккере - не на бомбардире, а именно на соккере - там подробно было расписано

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19084

      JTherry > Parham 37 минут назад

      правила подсчета баллов изменились, теперь за выход в 1/8 ЛЕ с первого места тоже дают 5 баллов: 4 - за выход из группы, 1 - с первого места...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +757

      Vepras 1 час назад

      Кто-то еще сомневается, что Спартак самый популярный клуб в России ?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7672

      FanatSerj > Vepras 1 час назад

      Был вчера один интересный момент, когда выиграл Спартак - "бомбардир" упал и лагал от наплыва пользователей и комментариев, уж у Зенита, после Мальме такого точно не было ))

      4
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      ...
      Рейтинг: +13166

      ilichkadr > Vepras 1 час назад

      Себе льстишь? Популярность и набранные рейтинговые очки - 2 большие разницы.
      P.S. Мы думаем, что идиотизм — это что-то такое, над чем можно смеяться... Нет! Это страшная разрушительная сила.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      (Меня за банили) > FanatSerj 1 час назад

      я пару минут не мог зайти сайт))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30362

      VVM1964 > ilichkadr 1 час назад

      " Популярность и набранные рейтинговые очки - 2 большие разницы. " - СОГЛАСЕН , но это не противоречит утверждению , " что Спартак самый популярный клуб в России " !!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +27393

      silver29 > ilichkadr 58 минут назад

      Ха, даже сегодня все новости про Спартак, и ты тут трешься рейтинг повышая ))) это ли не подтверждение популярности Спартака. Вчера сайт просто упал, видимо поклонники сенита стояли в очередь за поздравлениями.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2916

      Klaido > ilichkadr 57 минут назад

      да, и эта сила разрушила твой мозг...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13166

      ilichkadr > Klaido 54 секунды назад

      Ты не меняешься. Идиот в глазах бога и идиот в глазах людей — это не одно и то же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9812

      ivany4 1 час назад

      Цыплят по осени считают, а командные очки - по весне.))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5695

      Добрый Бобер 1 час назад

      "Спартак" что ли хочет 100-летие кубком ЛЕ отметить?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27393

      silver29 > Добрый Бобер 1 час назад

      Да, и финал будет Спартак-Зенит ))))))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Алекс636363 2 часа назад

      ну хоть 15-ую команду польши сподобились обыграть, да и то на валидоле

      1
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      ...
      Рейтинг: +27393

      silver29 > Алекс636363 1 час назад

      ты бы 15-й ученик второго класса для умственно отсталых свалил от седова со своим повторяющимся высером ((( для начала посмотри кого Спартак обыграл, что б занять первое место в группе.

      8
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      Рейтинг: +2916

      Klaido > Алекс636363 1 час назад

      иди в школу уже... прогульщик

      4
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