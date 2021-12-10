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  • «Спартак» вывел Россию на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА

«Спартак» вывел Россию на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА

10 декабря 2021, 08:59
50

Россия по итогам еврокубковой недели поднялась в таблице коэффициентов УЕФА с десятого на девятое место, опередив Шотландию.

Благодаря победе «Спартака» над «Легией» (1:0) и выходу клуба в плей-офф Лиги Европы в активе России стало 34,282 балла.

«Спартак» набрал 12 рейтинговых очков в этом еврокубковом сезоне – больше всех среди российских команд. В активе «Зенита» восемь баллов, «Сочи» набрал три балла, «Локомотив» – два, «Рубин» – 0,5.

Шотландия по итогам последних пяти сезонов набрала 34,100 балла и опустилась на 10-ю строчку.

Россия также значительно увеличила отрыв от Украины, идущей на 11-м месте. Страны в рейтинге разделяет 2,482 балла.

  • Украинские клубы впервые за 14 лет не сыграют в плей-офф еврокубков.
  • От России в плей-офф еврокубков вышли «Спартак» (1/8 финала ЛЕ) и «Зенит» (стыки ЛЕ).
  • Шотландию представят «Рейнджерс» (стыки ЛЕ) и «Селтик» (стыки Лиги конференций).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (50)
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Добрый Бобер
1639118370
"Спартак" что ли хочет 100-летие кубком ЛЕ отметить?
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Vepras
1639118780
Кто-то еще сомневается, что Спартак самый популярный клуб в России ?
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Parham
1639119348
Что-то не видно России на 9ом месте в таблице коэф. УЕФА, на 10ом-да! Один лишний балл за выход в 1/8 недостаточен на обогнал Шотландии!
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FanatSerj
1639119351
Оказывается и Еврокубках играть нашим клубам можно и даже первые места в группах занимать, оказывается нет тут ничего фантастического и не так уж и давно тоже могли так играть. Можно много ныть про упавший уровень легионеров в РПЛ, но четыре года назад Ростов с мало внятным составом 15 очков набрал за Евросезон, причем этот состав из РПЛ никуда практически и не делся, только рассосался по разным клубам. Тут вопрос как раз больше в желании играть такие матчи, а не отбывать номер в этом году, но при это желать попадания в них же в следующем году, надо менять мотивацию клубам раз Спартак сейчас это больше исключение чем правило, чтобы у нас в первую очередь не ценилось попадание в Еврокубки, а ценились именно результаты выступления в них. Спартак красавчики, последний раз так сопереживал нашим клубам в Еврокубках 4 года назад, можно теперь стремиться этот интервал сократить.
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PNZ1985
1639120376
где там литейный4 с paracetoмолом за щекой)
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Frankfurt Am Main
1639121458
1/8уже достижение для России, не каждый год балуемся а сейчас сразу два супер клуба в евровесну))
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vladimir-7
1639125070
Надо рассматривать это достижение, как общую заслугу всех команд, участвовавших в играх ЕК.
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petrucho-spb
1639125681
Вот не можете без срача! Какая разница кто популярней !? Если не чего написать кроме , кто у кого и с кем ,лучше не оголяйте свои серое вещество умнее кажетесь. Даже фанаты объединяются ради общего дела. Спартак молодец в этом году поддержал при наборе баллов, и в этом заслуга не только Селехова, хотя последний эпизод с его участием это шедеврально запоминающийся, как Акинфеев на ЧМ с Испанией. Теперь подождём весны и я как болельщик Зенита буду болеть не только за Зенит, но и за Спартак и буду рад победам его.
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zlobny_zenitos
1639126553
Предлагаю остановить "мерила у кого чего больше")))) А просто порадоваться и все! Действительно молодцы, набрали хорошее количество очков! Спасибо! В реалиях кто как мог так и набрал! Главное, что набрали и внесли, хоть 0,5 но они уже там! Скоро новый год! Праздники, подарки! И это тоже своего рода подарок!))) Всем peace!)))
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SPACE TRUCKIN
1639127967
Спартак тащит рейтинг - постоянный чемпион должен быть благодарен,что играет в ЛЧ без квалификации...
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