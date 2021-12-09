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    Соболев: «Спасибо Селихову, он просто герой! Я его тренировал, поэтому он и потащил»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев, пропустивший матч с «Легией» (1:0) из-за дисквалификации, поздравил одноклубников с выходом в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Браво, команда! Браво, «Спартак»! Спасибо всем тем, кто верил в нас до последнего. Эмоции до сих зашкаливают.

    Самый пик был, когда Селя отбивал пенальти. Такой взрыв! Это просто я его тренировал, поэтому он и потащил. Селя — просто герой сегодня. Да и вся команда — молодцы! Это было что-то.

    Спасибо Селе! Всех с победой! «Спартак» — чемпион!» – сказал Соболев в эфире Spartak Online.

    • Селихов отбил пенальти на 98-й минуте при счете 1:0.
    • «Спартак» не пропустил в еврокубках впервые за 3 года.
    • Столичный клуб впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.

    Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели

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    Источник: Sport24

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +55037

      portero 18 минут назад

      Себя лучше потренируй , а то такое впечатление что потяжелел на несколько кг.... фигурку качка хочешь что ли???

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      Рейтинг: +12132

      Cleaner 26 минут назад

      Соболь, Спартак выиграл ТОЛЬКО ПОТОМУ, что ТЕБЯ на поле НЕ БЫЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +585

      jek718875 36 минут назад

      СОБОЛЕВСКИЙ не примазывайся к чужой славе, свою зарабатывай

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      Рейтинг: +8752

      Alekxei Z. 37 минут назад

      Ещё один Герой высказывается, расплодилось вас .
      Умник , как так получается что самые важные матчи в конце года ты пропускаешь ??? Вот о чём подумай, и пиз...ть любой сможет.

      0
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      Рейтинг: +3981

      Дедуктор 43 минуты назад

      Шутки - шутками. Но Соболь реально хорошо бьет пенальти. Причем, в отличие от того же Дзюбы или Смолова бьет их сильно и разнообразно.Так что, вполне, может своих воротчиков натаскивать. Кстати, Селихов идеально себя показал во время пенальти. Четко по линии двигался. Не дал никаких зацепок чтобы судья придумал перебив пеналя.

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      Рейтинг: +12132

      Cleaner > Дедуктор 24 минуты назад

      А если Соболев НЕ забивает пенальти, СУДЬИ дают ему ПЕРЕБИТЬ пенальти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...(((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +3981

      Дедуктор > Cleaner 21 минуту назад

      Ответ ты сам знаешь. Во-первых, это не отменяет того факта что Соболь бьет пенальти хорошо. Во-вторых, что делать если по правилам действительно пенальти нужно перебивать? Можно, конечно, понять и простить. Но есть и мнение - перебивать!

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      Рейтинг: +10878

      Fusballer > Cleaner 7 минут назад

      Тот печальный момент, когда судья поступает по закону, а не по понятиям((((

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      Рейтинг: +452

      111Hunter111 47 минут назад

      только падать можешь научить.

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      Рейтинг: +30362

      VVM1964 48 минут назад

      Ну как же без тебя то )))

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      Рейтинг: +723

      хав_бек 58 минут назад

      "Это просто я его тренировал, поэтому он и потащил." ... шутник)

      Так вот кому должны все лавры достаться)))

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