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  • Соболев: «Спасибо Селихову, он просто герой! Я его тренировал, поэтому он и потащил»

Соболев: «Спасибо Селихову, он просто герой! Я его тренировал, поэтому он и потащил»

10 декабря 2021, 09:54
14

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, пропустивший матч с «Легией» (1:0) из-за дисквалификации, поздравил одноклубников с выходом в 1/8 финала Лиги Европы.

«Браво, команда! Браво, «Спартак»! Спасибо всем тем, кто верил в нас до последнего. Эмоции до сих зашкаливают.

Самый пик был, когда Селя отбивал пенальти. Такой взрыв! Это просто я его тренировал, поэтому он и потащил. Селя — просто герой сегодня. Да и вся команда — молодцы! Это было что-то.

Спасибо Селе! Всех с победой! «Спартак» — чемпион!» – сказал Соболев в эфире Spartak Online.

  • Селихов отбил пенальти на 98-й минуте при счете 1:0.
  • «Спартак» не пропустил в еврокубках впервые за 3 года.
  • Столичный клуб впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.

Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели

Источник: Sport24
Лига Европы Спартак Селихов Александр Соболев Александр
Комментарии (14)
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хав_бек
1639121622
"Это просто я его тренировал, поэтому он и потащил." ... шутник) Так вот кому должны все лавры достаться)))
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VVM1964
1639122234
Ну как же без тебя то )))
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Дедуктор
1639122539
Шутки - шутками. Но Соболь реально хорошо бьет пенальти. Причем, в отличие от того же Дзюбы или Смолова бьет их сильно и разнообразно.Так что, вполне, может своих воротчиков натаскивать. Кстати, Селихов идеально себя показал во время пенальти. Четко по линии двигался. Не дал никаких зацепок чтобы судья придумал перебив пеналя.
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jek718875
1639122974
СОБОЛЕВСКИЙ не примазывайся к чужой славе, свою зарабатывай
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portero
1639124034
Себя лучше потренируй , а то такое впечатление что потяжелел на несколько кг.... фигурку качка хочешь что ли???
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SPACE TRUCKIN
1639127573
щас на Соболя все набросились...никто не вспомнит его два гола Наполи...
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alp
1639132801
"у победы много отцов.. только поражение всегда сирота"
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Форвард 79
1639132874
Скромность современных так сказать звездочек просто зашкаливает Не позорился бы! Суппер голеодор ты наш)))
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derrik2000
1639141462
Зря В ЭТОМ СЛУЧАЕ Соболева ругаете. Он просто пошутил, да и случай подходящий. Ну, радуется человек, как и все мы! Давайте будем вместе с ним радоваться! И, радуясь выходу Спартака в евровесну, КОСО посматривать в сторону Федуна на предмет усиления состава, но именно усиления НУЖНЫМИ игроками, "под Руя Викторию", который понимает толк в зрелищном, комбинационном остро атакующем футболе", и не брать на работу всяких там "Ванолей".
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paracetamol
1639152625
Соболь от скромности не умрет.
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