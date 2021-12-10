Соболев: «Спасибо Селихову, он просто герой! Я его тренировал, поэтому он и потащил»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев, пропустивший матч с «Легией» (1:0) из-за дисквалификации, поздравил одноклубников с выходом в 1/8 финала Лиги Европы.

«Браво, команда! Браво, «Спартак»! Спасибо всем тем, кто верил в нас до последнего. Эмоции до сих зашкаливают.

Самый пик был, когда Селя отбивал пенальти. Такой взрыв! Это просто я его тренировал, поэтому он и потащил. Селя — просто герой сегодня. Да и вся команда — молодцы! Это было что-то.

Спасибо Селе! Всех с победой! «Спартак» — чемпион!» – сказал Соболев в эфире Spartak Online.

Селихов отбил пенальти на 98-й минуте при счете 1:0.

«Спартак» не пропустил в еврокубках впервые за 3 года.

Столичный клуб впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.

Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели