Соболев: «Спасибо Селихову, он просто герой! Я его тренировал, поэтому он и потащил»

Себя лучше потренируй , а то такое впечатление что потяжелел на несколько кг.... фигурку качка хочешь что ли???
Нападающий «Спартака» Александр Соболев, пропустивший матч с «Легией» (1:0) из-за дисквалификации, поздравил одноклубников с выходом в 1/8 финала Лиги Европы.
«Браво, команда! Браво, «Спартак»! Спасибо всем тем, кто верил в нас до последнего. Эмоции до сих зашкаливают.
Самый пик был, когда Селя отбивал пенальти. Такой взрыв! Это просто я его тренировал, поэтому он и потащил. Селя — просто герой сегодня. Да и вся команда — молодцы! Это было что-то.
Спасибо Селе! Всех с победой! «Спартак» — чемпион!» – сказал Соболев в эфире Spartak Online.
- Селихов отбил пенальти на 98-й минуте при счете 1:0.
- «Спартак» не пропустил в еврокубках впервые за 3 года.
- Столичный клуб впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.
Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели