Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели

Вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил 87% ударов в текущем сезоне Лиги Европы.

Это лучший результат среди всех вратарей, которые провели минимум два матча в нынешнем розыгрыше турнира. Селихов отразил 13 из 15 ударов в створ.

Его партнер по команде Александр Максименко отбил лишь 5 из 12 ударов (42%).

Селихов, отразивший пенальти на последних минутах матча с «Легией» (1:0), претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Его конкуренты – полузащитник «Наполи» Эльйиф Эльмас, нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич и форвард «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль.

Благодаря победе над «Легией» «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.

Столичный клуб впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.

«Спартак» не пропустил в еврокубках впервые за 3 года.

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