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    Селихов – лучший вратарь Лиги Европы по проценту отраженных ударов. Он претендует на звание игрока недели

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов отразил 87% ударов в текущем сезоне Лиги Европы.

    Это лучший результат среди всех вратарей, которые провели минимум два матча в нынешнем розыгрыше турнира. Селихов отразил 13 из 15 ударов в створ.

    Его партнер по команде Александр Максименко отбил лишь 5 из 12 ударов (42%).

    Селихов, отразивший пенальти на последних минутах матча с «Легией» (1:0), претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

    Его конкуренты – полузащитник «Наполи» Эльйиф Эльмас, нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич и форвард «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль.

    • Благодаря победе над «Легией» «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
    • Столичный клуб впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.
    • «Спартак» не пропустил в еврокубках впервые за 3 года.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 09:28
    Комментарии7
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      Рейтинг: +383

      Снег 1 час назад

      Парень на своём месте. Повышения мастерства и здоровья киперу.

      0
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      Рейтинг: +2493

      yorgenbarenz 1 час назад

      Селихов-парень молодец.Не дрогнул,не прилёг в левый угол при пенале.

      6
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      Рейтинг: +1129

      aubergine 1 час назад

      Селихов действительно герой этого сезона. Два взятых пеналя, крутые сейвы в домашней игре с Наполи. Его мастерство вывело Спартак в 1/8 ЛЕ. С Максименко даже в Лигу Конференций не попали бы, возможно. Может весной увидим Селихова вторым вратарём сборной, смотрится он точно лучше, чем Гилерме и может навязать конкуренцию Сафонову вполне.

      6
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      Рейтинг: +36

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 1 час назад

      А Лунев от Ференцварешей дворовых пропускает))))

      1
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      Рейтинг: +849

      ВасяК 1 час назад

      Стоял бы Макс,нам был бы пипец!!!Молодчик Селя!!!

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      Рейтинг: +2607

      seth343 1 час назад

      Вполне заслуживает.

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      Рейтинг: +27393

      silver29 1 час назад

      Саша уже вписал свое имя золотыми буквами в историю клуба, однозначно медаль ему "За взятие Варшавы" )))) пшеки надолго его запомнят со своим левым пенальти.

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