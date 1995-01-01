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    Джикия – после победы над «Легией: «В раздевалке нужно делать ремонт. Разнесли»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над «Легией» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

    — Крутой матч получился. Я хочу поздравить всех тех, кто за нас искренне переживал. Мы все очень счастливы. В нашей раздевалке, по-моему, нужно делать ремонт.

    – Разнесли?

    – Да…

    • Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
    • «Спартак» впервые за четыре сезона вышел в плей-офф еврокубков.
    • На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3412

      Kollljan 1 час назад

      Приехали в чужую страну, насвинячили и уехали. И ещё бахвалится этим - свинота грузинская!

      1
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      Рейтинг: +32

      (Меня за банили) > Kollljan 1 час назад

      То-ли дело Зенит. Приехали, слили и тихонечко уехали!

      0
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      Рейтинг: +10878

      Fusballer > Kollljan 46 минут назад

      То ли дело бомжи - в раздевалке тихо, мирно и все любят друг друга)))

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      Рейтинг: +2493

      yorgenbarenz 1 час назад

      Не стоит дикостью блистать.Надо показывать Европе культуру поведения.

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      Рейтинг: +32

      (Меня за банили) > yorgenbarenz 1 час назад

      Полякам культуру показать?? Они последние в Европе по культуре! Раздевалочку починят.

      0
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      Рейтинг: +2493

      yorgenbarenz > (Меня за банили) 43 минуты назад

      Теперь дали повод Польше-европейской крысе, оторваться на русских.

      0
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      Рейтинг: +3981

      Дедуктор 1 час назад

      Ну, Джикия ... Какие же вы, всё таки, с Жиганом брутальные! Все в команде победителей хороши. Но вы оба - особенно.

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      Рейтинг: +9812

      ivany4 1 час назад

      Все хорошо в меру.

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      Рейтинг: +3108

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Ну и зря. Наборот, если бы прибрались, то сильнее бы поляков укололи.

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