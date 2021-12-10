Джикия – после победы над «Легией: «В раздевалке нужно делать ремонт. Разнесли»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над «Легией» (1:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

— Крутой матч получился. Я хочу поздравить всех тех, кто за нас искренне переживал. Мы все очень счастливы. В нашей раздевалке, по-моему, нужно делать ремонт.

– Разнесли?

– Да…

Благодаря победе команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.

«Спартак» впервые за четыре сезона вышел в плей-офф еврокубков.

На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.

«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» «Спартак» – о победе над «Легией»

«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после выхода в плей-офф Лиги Европы