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  • ⚡ Лига Европы. «Спартак» победил «Легию» и занял 1-е место в группе; Селихов отбил пенальти на 98-й минуте

⚡ Лига Европы. «Спартак» победил «Легию» и занял 1-е место в группе; Селихов отбил пенальти на 98-й минуте

9 декабря 2021, 22:45
473

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде минимально выиграл у «Легии» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 17-й минуте забил полузащитник Зелимхан Бакаев.

На 98-й минуте вратарь московской команды Александр Селихов отразил пенальти.

Набрав три очка, «Спартак» вышел из группы с первого места. Вторым финишировал «Наполи», третьим – «Лестер», «Легия» – последняя.

Лига Европы. Группа С. 6-й тур

Легия (Польша) – Спартак (Россия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Бакаев, 17.

Нереализованный пенальти: Пекхарт, 90+8 – нет.

«Легия»: Боруц, Юханссон, Ветеска, Навроцки, Рибейру, Мартинш (Влодарчик, 72), Слиш (Харатин, 65), Кастрати (Скверчински, 90), Лукиньяс, Жозуэ (Лопеш, 65), Эмрели (Пекхарт, 72).

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Умяров, Зобнин (Хендрикс, 76), Бакаев (Ломовицкий, 88), Промес, Мозес, Игнатов (Мелкадзе, 77).

Предупреждения: Мартинш, 24; Жозуэ, 26; Слиш, 44; Кастрати, 60; Ветеска, 81 – Промес, 34; Джикия, 60; Мелкадзе, 80.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Легия Спартак
Комментарии (473)
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slavа0508
1639079162
Браво Селихов!!!!С ПОБЕДОЙ !!!!Валидольная но наша,,,,,,,,,,,,
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slavа0508
1639079240
Парни это что сон ???? Мы на первом месте впереди Наполи и Лестера ,,,,,,,,
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VVM1964
1639079348
Всех с победой и ЗАСЛУЖЕННЫМ ПЕРВЫМ местом в ОЧЕНЬ трудной группе и выходом в ЛЕ !!! СПАРТАК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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portero
1639079348
Селихов молодца!!! Пенка левая, стоял на двух ногах, а потом упал, клоуны судьи не только у нас...
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oyabun
1639079613
Санька Селихов!!! Ай, молодца! Это вам не вечно мандражирующий Максимка. Спас команду! Несмотря на левый пеналь, футбольный бог был на нашей стороне. Игра Спартака была откровенно слабой, но конечно же очень сказывалось отсутствие нападающих, плюс очень плохая игра Промеса, редкие включения Мозеса, хорошо отдохнувшего сегодня. Но главное, мы Победили!!! Отомстили пшекам за поражение в Москве.
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OldenVad
1639079643
Сколько же здоровья отбирает спартак ))) За то с 1 го места! С победой нас !!!
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slavа0508
1639079894
С Победой Виторию !!! Мы часто очень ругали Виторию , но в Европе отыграл на пять заняв первое место , оставив позади Наполи и Лестер ,,,,
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slavа0508
1639086996
Феерическое возвращение Александра Селихова , два пендали взял в Лестере ничью спас и сегодня победу и в итоге 3 очка лично принёс без них не вышли бы из группы , главное что бы травмы не помешали Александру ,,,,
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Derzkiy1
1639089722
За российскую команду глаз радуется, видя команду на первом месте, где соперники ровны Группе в лч, сенит обычно из таких не выходит
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Andrering87
1639090341
У Спалетти, после сегодняшней победы Спартака, пукан еще сильнее горит)))))...
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