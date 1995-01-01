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    ⚡ Лига Европы. «Спартак» победил «Легию» и занял 1-е место в группе; Селихов отбил пенальти на 98-й минуте

    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде минимально выиграл у «Легии» со счетом 1:0.

    Единственный гол в матче на 17-й минуте забил полузащитник Зелимхан Бакаев.

    На 98-й минуте вратарь московской команды Александр Селихов отразил пенальти.

    Набрав три очка, «Спартак» вышел из группы с первого места. Вторым финишировал «Наполи», третьим – «Лестер», «Легия» – последняя.

    Лига Европы. Группа С. 6-й тур

    Легия (Польша) – Спартак (Россия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Бакаев, 17.

    Нереализованный пенальти: Пекхарт, 90+8 – нет.

    «Легия»: Боруц, Юханссон, Ветеска, Навроцки, Рибейру, Мартинш, Слиш, Кастрати, Лукиньяс, Жозуэ, Эмрели.

    «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Умяров, Зобнин, Бакаев, Промес, Мозес, Игнатов.

    Предупреждения: Мартинш, 24; Жозуэ, 26; Слиш, 44; Кастрати, 60; Ветеска, 81 – Промес, 34; Джикия, 60; Мелкадзе, 80.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:45
    Комментарии133
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      Рейтинг: +10765

      Fusballer 10 секунд назад

      Федуну нужно очень качественно усиливать состав. Руя - оставить. Для этот состава нынешнее достижение - потолок. А скорей всего даже выше головы Спартак выпрыгнул.

      1
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      Рейтинг: +11

      andrey230811 24 секунды назад

      Селихов красавчик!!!

      1
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      Рейтинг: +27315

      silver29 33 секунды назад

      Вот он Спартак во всей красе !!!! после жеребьевки никто не верил, а он красавец прошел !!!! Селихову сегодня же отлить памятник в бронзе и медаль за взятие Варшавы...... ВСЕХ С ПОБЕДОЙ !!!!

      3
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      Рейтинг: +995

      Alex Flash 34 секунды назад

      Ну, и зачем нам ВАНОЛИ?

      1
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      Рейтинг: +3423

      Кузьмич на трибуне 40 секунд назад

      ПОБЕДА!!!!!!Браво-Спартак!!! Браво-Селихов!!! Браво!!!! Спартак с победой.

      2
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      Рейтинг: +24947

      slavutiq70 53 секунды назад

      С Победой Виторию !!! Мы часто очень ругали Виторию , но в Европе отыграл на пять заняв первое место , оставив позади Наполи и Лестер ,,,,

      5
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      Рейтинг: +8220

      GoLenaStop 1 минуту назад

      Спааартак!!! Сееллиихооов! Сделали поляков!
      Спасибо за победу, наши хрюкатаны!!!
      Правда на нашей стороне!
      Давайте, не подкачайте дальше!
      МЫ все - с вами!
      С ув.

      6
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      Рейтинг: +3057

      Красногорск_Фан 1 минуту назад

      СПАСИБО СПАРТАК !!!!! Вы бились! за честь, за гордость, за себя и за того парня!
      Эту игру будут вспоминать спустя годы. Я горд за Вас сегодня!!! С победой, С убедительной победой, ура!!!!!!!!

      4
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      Рейтинг: +3086

      Иван Петров 1986 1 минуту назад

      Порадовали ! Спасибо ! И Рую тоже спасибо.

      6
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      Рейтинг: +1815

      Ловкий Бубен 1 минуту назад

      С победой ! Неприятно было смотреть как ляхи твари забрасывали наших и судейский корпус даже пальцем не повёл, рад за Спартак , Селихов - герой ! ну надо же на последней минуте за секунды до конца и всё равно выстояли , молодцы !

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