⚡ Лига Европы. «Спартак» победил «Легию» и занял 1-е место в группе; Селихов отбил пенальти на 98-й минуте

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде минимально выиграл у «Легии» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 17-й минуте забил полузащитник Зелимхан Бакаев.

На 98-й минуте вратарь московской команды Александр Селихов отразил пенальти.

Набрав три очка, «Спартак» вышел из группы с первого места. Вторым финишировал «Наполи», третьим – «Лестер», «Легия» – последняя.

Лига Европы. Группа С. 6-й тур

Легия (Польша) – Спартак (Россия) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Бакаев, 17.

Нереализованный пенальти: Пекхарт, 90+8 – нет.

«Легия»: Боруц, Юханссон, Ветеска, Навроцки, Рибейру, Мартинш (Влодарчик, 72), Слиш (Харатин, 65), Кастрати (Скверчински, 90), Лукиньяс, Жозуэ (Лопеш, 65), Эмрели (Пекхарт, 72).

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Умяров, Зобнин (Хендрикс, 76), Бакаев (Ломовицкий, 88), Промес, Мозес, Игнатов (Мелкадзе, 77).

Предупреждения: Мартинш, 24; Жозуэ, 26; Слиш, 44; Кастрати, 60; Ветеска, 81 – Промес, 34; Джикия, 60; Мелкадзе, 80.

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