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    «ПСЖ» готов зимой отдать Вейналдума в аренду. Вариант – «Арсенал»

    Полузащитник Джорджиньо Вейналдум зимой может покинуть «ПСЖ». Французы готовы выслушать предложения по аренде футболиста.

    Нидерландец готов вернуться в АПЛ. Игрок интересен «Арсеналу».

    • Вейналдум перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента летом. До этого он играл за «Ливерпуль».
    • В сезоне Лиги 1 31-летний Вейналдум провел 14 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • Футболист стоит 30 миллионов евро.

    Вейналдум: «С детства болею за «Барселону», но «ПСЖ» сделал все, чтобы подписать меня»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Кэва Солхекола

    Журналист Sky Sports. Аудитория в твиттере - более 252 тысяч подписчиков.

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