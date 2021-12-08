«ПСЖ» готов зимой отдать Вейналдума в аренду. Вариант – «Арсенал»

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум зимой может покинуть «ПСЖ». Французы готовы выслушать предложения по аренде футболиста.
Нидерландец готов вернуться в АПЛ. Игрок интересен «Арсеналу».
- Вейналдум перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента летом. До этого он играл за «Ливерпуль».
- В сезоне Лиги 1 31-летний Вейналдум провел 14 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- Футболист стоит 30 миллионов евро.
Вейналдум: «С детства болею за «Барселону», но «ПСЖ» сделал все, чтобы подписать меня»
Источник: твиттер Кэва Солхекола
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