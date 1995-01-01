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    Мурзагулов: «Если бы не Газизов, то «Уфа» схлопнулась бы. Он лучший спортивный менеджер страны»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о гендиректоре клуба Шамиле Газизове.

    — «Уфа» сможет доиграть сезон до конца?

    — Команда доиграет сезон в любом случае. Мы не окажемся в ситуации «Тамбова». И если что-то случится, то у нас есть игроки, которых мы продадим для того, чтобы другие футболисты получили свою зарплату.

    — На что сейчас живет «Уфа»?

    — Половина — это помощь республики. А другая половина — это то, что мы сами зарабатываем.

    — Газизов финансово помог «Уфе» после возвращения из «Спартака»?

    — Скажу так: если бы не Шамиль, то, может быть, «Уфа» уже и схлопнулась. Я считаю, это лучший спортивный менеджер страны. И сегодня у Шамиль Камилыча есть другие предложения, но он вместе с нами помогает «Уфе».

    • «Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.
    • Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13133

      Hektor 84 19 минут назад

      Хотел сказать лучший работорговец

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      Рейтинг: +54936

      portero 33 минуты назад

      Башнефть чтож он не подтянул в спонсоры, она немного лукойлу уступает. сейчас бы жили не тужили...

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