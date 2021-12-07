Мурзагулов: «Если бы не Газизов, то «Уфа» схлопнулась бы. Он лучший спортивный менеджер страны»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о гендиректоре клуба Шамиле Газизове.

— «Уфа» сможет доиграть сезон до конца?

— Команда доиграет сезон в любом случае. Мы не окажемся в ситуации «Тамбова». И если что-то случится, то у нас есть игроки, которых мы продадим для того, чтобы другие футболисты получили свою зарплату.

— На что сейчас живет «Уфа»?

— Половина — это помощь республики. А другая половина — это то, что мы сами зарабатываем.

— Газизов финансово помог «Уфе» после возвращения из «Спартака»?

— Скажу так: если бы не Шамиль, то, может быть, «Уфа» уже и схлопнулась. Я считаю, это лучший спортивный менеджер страны. И сегодня у Шамиль Камилыча есть другие предложения, но он вместе с нами помогает «Уфе».

«Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.

Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.

Мурзагулов: «Уфа» может исчезнуть. Нам сказали держаться, сколько сможем»