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    «Тоттенхэм» включился в гонку за Усмана Дембеле

    Интерес к форварду «Барселоны» Усману Дембеле в АПЛ усиливается. В гонку за игрока включился «Тоттенхэм».

    Ранее стремление подписать француза обозначили «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

    • Контракт Дембеле истекает летом.
    • Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба.
    • В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.

    Лапорта: «Дембеле лучше Мбаппе. Хотим, чтобы Усман остался в «Барселоне»

    «Дембеле намного лучше Мбаппе». Гнабри и Мюллер поспорили о классе игроков сборной Франции

    «Барселона» может изолировать Дембеле от команды, если он не продлит контракт до января

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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