«Тоттенхэм» включился в гонку за Усмана Дембеле

Интерес к форварду «Барселоны» Усману Дембеле в АПЛ усиливается. В гонку за игрока включился «Тоттенхэм».

Ранее стремление подписать француза обозначили «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Дембеле истекает летом.

Главный тренер «Барселоны» Хави не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба.

не хочет, чтобы Дембеле уходил из клуба. В 2017 году «Барселона» купила Дембеле у «Боруссии» Д за 121 миллион фунтов стерлингов.

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